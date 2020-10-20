台中合法露營地在哪？ 議員批官方資料搞不清

台中市合法的露營場地到底在哪？市議員林祈烽（左）批評官方資料讓人搞不清。（記者何宗翰攝）

2020/10/20 14:38

〔記者何宗翰／台中報導〕受疫情影響，國內旅遊興盛，每逢連假各大景點都是人潮車潮，市議員林祈烽今天在市議會質詢，南投縣武界部落的露營意外發生後，大家都在問，台中市合法的露營場地到底在哪？交通部觀光局、台中市觀旅局、農業局公布的資料都不一樣，希望市府清查，讓市民有安心露營的場地。

林祈烽說，交通部觀光局網站上公布的合法露營場地只有14區，台中市觀旅局公布的有17處，農業局管理的26家休閒農業區、農場中，依法也可設置露營區；而觀旅局公布這17處中，有停業中的，還有4處未開放，還有僅供學生團體使用的，一般民眾可以選擇的只有12個，市府應該徹底清查。

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農業局長蔡精強說，農地目前還沒有開放可以設露營區，中央正在檢討修法看是不是可以把露營納入農地可以使用的項目之一，未來如果開放，露營場地就可以增多；現有的26家合法休閒農場，僅有8家有提供露營場地。

「台中市有281萬多人口，合法露營場地明顯不足。」林祈烽要求令狐副市長要召集統籌各部門，提供正確的露營場地資訊給國人，哪些是合法、哪些是不合法的，統統要公布清楚，並設法輔導不合法的業者朝合法化改進，讓露營成為國人安全又健康的戶外休閒活動。

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