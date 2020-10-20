萬人連署！ 部落與環團籲政院出面終止知本光電案
首次上稿 12:57
更新時間 17:46（新增政院回應）
〔記者呂伊萱／台北報導〕台東卡大地布部落與荒野保護協會等環團，今赴行政院召開聯合記者會，提出萬人連署，呼籲行政院出面協商、終止審議知本光電案。卡大地布三大家族傳統領袖（拉罕）今在場提出聯合聲明，要求中華民國行政院「尊重部落主體」，停止開發程序；環保團體則批評該案選址不當，破壞全國最大的沒口溪地景生態。同時亦有贊成開發的團體在旁拉布條表達訴求。
請繼續往下閱讀...
台東知本光電開發案將進入中央審查程序最後關卡，但卻爆出不尊重部落主權和破壞生態等爭議。卑南族卡大地布部落和荒野保護協會等多個環團，今聚集百人赴行政院提交萬人連署書，要求行政院光電專案小組召集人、副院長沈榮津出面協商，終止這項地方政府主導的光電案，「此案傷害部落、生態及重創綠能形象！」
卡大地布三大家族傳統領袖（拉罕）林文祥、林茂盛與陳政宗今在現場發出聯合聲明說，知本光電案已將近3年，一開始沒有部落參與、諮商到現在部落面臨許多紛爭，拉罕集體看在眼裡實在很難過。拉罕聲明指出，去年6月台東市公所代行召開的知本光電案諮商同意投票，其中有許多問題，例如「不是卡大地布族人的原住民也可投票」以及「家戶代表委託制讓年輕人無法表達意見」等亂象。違背部落傳統決議方式。
拉罕聲明說，針對部落諮商同意程序瑕疵問題，已經在進行訴訟，希望釐清爭議，讓族人不再被困擾。拉罕聲明並強調，今年7月，部落在小米收穫祭期間召開會議，決定請台東縣政府和盛力能源撤案，但開發程序仍持續進行。因此今天在此表明族人立場，希望向中華民國政府要求，「請尊重部落主體，問題尚未釐清前，停止一切審查程序」。
荒野保護協會則指出該案數點問題，包括地方政府選址不當，該案將使全國最大的沒口溪地景生態受到衝擊，「放對地方才是真綠能」，光電開發應迴避生態熱區。環團呼籲相關單位，針對地面型光電儘速訂定友善環境與社區的選址和審查制度。
記者會結束後，行政院「能源及減碳辦公室」諮議黃國志接下陳情函。行政院發言人丁怡銘今則表示，據了解，由於該案場尚未施工，相關權責機關如內政部、或經濟部能源局會督促業者與在地部落充分溝通，並且做好環境友善工作，並且在審查過程中，將各方意見納入綜合評估。
台東縣政府2018年將知本溪口沖積扇161公頃土地租給國際韋能集團的盛力能源，預計裝置容量高達202MW，是東北亞最大的單一光電廠場。但場址在具生態價值的知本濕地，且屬於卡大地布部落傳統領域，雖是綠能開發第一個實施原住民族諮商同意權的案件，卻爆出「標案變既成事實才進行部落諮商同意程序」和破壞生態等爭議。