萬人連署！ 部落與環團籲政院出面終止知本光電案

台東卡大地布部落與荒野保護協會等環團，今赴行政院召開聯合記者會，提出萬人連署，呼籲行政院出面協商、終止審議知本光電案。（記者呂伊萱攝）

2020/10/20 17:46

首次上稿 12:57

更新時間 17:46（新增政院回應）

〔記者呂伊萱／台北報導〕台東卡大地布部落與荒野保護協會等環團，今赴行政院召開聯合記者會，提出萬人連署，呼籲行政院出面協商、終止審議知本光電案。卡大地布三大家族傳統領袖（拉罕）今在場提出聯合聲明，要求中華民國行政院「尊重部落主體」，停止開發程序；環保團體則批評該案選址不當，破壞全國最大的沒口溪地景生態。同時亦有贊成開發的團體在旁拉布條表達訴求。

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台東知本光電開發案將進入中央審查程序最後關卡，但卻爆出不尊重部落主權和破壞生態等爭議。卑南族卡大地布部落和荒野保護協會等多個環團，今聚集百人赴行政院提交萬人連署書，要求行政院光電專案小組召集人、副院長沈榮津出面協商，終止這項地方政府主導的光電案，「此案傷害部落、生態及重創綠能形象！」

卡大地布三大家族傳統領袖（拉罕）林文祥、林茂盛與陳政宗今在現場發出聯合聲明說，知本光電案已將近3年，一開始沒有部落參與、諮商到現在部落面臨許多紛爭，拉罕集體看在眼裡實在很難過。拉罕聲明指出，去年6月台東市公所代行召開的知本光電案諮商同意投票，其中有許多問題，例如「不是卡大地布族人的原住民也可投票」以及「家戶代表委託制讓年輕人無法表達意見」等亂象。違背部落傳統決議方式。

拉罕聲明說，針對部落諮商同意程序瑕疵問題，已經在進行訴訟，希望釐清爭議，讓族人不再被困擾。拉罕聲明並強調，今年7月，部落在小米收穫祭期間召開會議，決定請台東縣政府和盛力能源撤案，但開發程序仍持續進行。因此今天在此表明族人立場，希望向中華民國政府要求，「請尊重部落主體，問題尚未釐清前，停止一切審查程序」。

荒野保護協會則指出該案數點問題，包括地方政府選址不當，該案將使全國最大的沒口溪地景生態受到衝擊，「放對地方才是真綠能」，光電開發應迴避生態熱區。環團呼籲相關單位，針對地面型光電儘速訂定友善環境與社區的選址和審查制度。

記者會結束後，行政院「能源及減碳辦公室」諮議黃國志接下陳情函。行政院發言人丁怡銘今則表示，據了解，由於該案場尚未施工，相關權責機關如內政部、或經濟部能源局會督促業者與在地部落充分溝通，並且做好環境友善工作，並且在審查過程中，將各方意見納入綜合評估。

台東縣政府2018年將知本溪口沖積扇161公頃土地租給國際韋能集團的盛力能源，預計裝置容量高達202MW，是東北亞最大的單一光電廠場。但場址在具生態價值的知本濕地，且屬於卡大地布部落傳統領域，雖是綠能開發第一個實施原住民族諮商同意權的案件，卻爆出「標案變既成事實才進行部落諮商同意程序」和破壞生態等爭議。

台東卡大地布部落與荒野保護協會等環團呼籲行政院終止審議知本光電案。另有支持開發案的團體在場邊拉起標語表達立場。（記者呂伊萱攝）

台東卡大地布部落與荒野保護協會等環團，今赴行政院召開聯合記者會，提出萬人連署，呼籲行政院出面協商、終止審議知本光電案。（記者呂伊萱攝）

台東卡大地布部落與荒野保護協會等環團，今赴行政院召開聯合記者會，提出萬人連署，呼籲行政院出面協商、終止審議知本光電案。（記者呂伊萱攝）

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