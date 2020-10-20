蘇揆批中國外交官「耍流氓」 籲國內體諒第一線人員辛苦

中國外交人員日前闖入我國駐斐濟代表處舉辦的國慶酒會施暴，行政院長蘇貞昌今表示，中國駐外人員耍流氓、打人，政府除要嚴厲譴責外，也要把相關證據訴諸國際，但也因為我們跟斐濟沒有正式外交關係，出事後不能敲鑼打鼓，要請國人諒解第一線人員的辛苦。（記者劉信德攝）

2020/10/20 09:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國外交人員日前闖入我國駐斐濟代表處舉辦的國慶酒會施暴，引爆國人憤怒，行政院長蘇貞昌今至立法院進行施政報告前受訪表示，中國駐外人員耍流氓、打人，政府除要嚴厲譴責外，也要把相關證據訴諸國際，但也因為我們跟斐濟沒有正式外交關係，出事後不能敲鑼打鼓，要請國人諒解第一線人員的辛苦。

蘇揆指出，中國駐外人員耍流氓、打人，非常不應該，政府除嚴厲譴責，也要關懷駐外人員並肯定他們的辛苦，政府也知道中國與斐濟有外交關係，所以有外交豁免權，讓斐濟警方很難辦，所以我們要把相關證據訴諸國際，現在也進一步看到朝野政黨對於中國的野蠻行徑都同聲譴責，大家團結對外，這是很好的現象。

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蘇揆強調，我國跟斐濟沒有正式外交關係，但又要維持關係，所以駐外人員每年都很辛苦的在辦國慶酒會，出事情後用盡一切方法，希望爭取合理、好的處理，但又不能敲鑼打鼓，這要請國人原諒、諒解第一線人員的辛苦。

據外媒報導，我駐斐濟代表處8日在斐濟首都蘇瓦太平洋大酒店舉辦國慶晚會，不料竟有2名中國外交人員闖入會場拍照情蒐，被要求離開後仍執意進入，甚至對台灣代表處人員暴力相向，導致雙方各有1人受傷，我方人員住院後診斷為輕微腦震盪，現已康復。

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