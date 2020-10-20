為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇揆批中國外交官「耍流氓」 籲國內體諒第一線人員辛苦

    中國外交人員日前闖入我國駐斐濟代表處舉辦的國慶酒會施暴，行政院長蘇貞昌今表示，中國駐外人員耍流氓、打人，政府除要嚴厲譴責外，也要把相關證據訴諸國際，但也因為我們跟斐濟沒有正式外交關係，出事後不能敲鑼打鼓，要請國人諒解第一線人員的辛苦。（記者劉信德攝）

    中國外交人員日前闖入我國駐斐濟代表處舉辦的國慶酒會施暴，行政院長蘇貞昌今表示，中國駐外人員耍流氓、打人，政府除要嚴厲譴責外，也要把相關證據訴諸國際，但也因為我們跟斐濟沒有正式外交關係，出事後不能敲鑼打鼓，要請國人諒解第一線人員的辛苦。（記者劉信德攝）

    2020/10/20 09:21

    〔記者黃欣柏／台北報導〕中國外交人員日前闖入我國駐斐濟代表處舉辦的國慶酒會施暴，引爆國人憤怒，行政院長蘇貞昌今至立法院進行施政報告前受訪表示，中國駐外人員耍流氓、打人，政府除要嚴厲譴責外，也要把相關證據訴諸國際，但也因為我們跟斐濟沒有正式外交關係，出事後不能敲鑼打鼓，要請國人諒解第一線人員的辛苦。

    蘇揆指出，中國駐外人員耍流氓、打人，非常不應該，政府除嚴厲譴責，也要關懷駐外人員並肯定他們的辛苦，政府也知道中國與斐濟有外交關係，所以有外交豁免權，讓斐濟警方很難辦，所以我們要把相關證據訴諸國際，現在也進一步看到朝野政黨對於中國的野蠻行徑都同聲譴責，大家團結對外，這是很好的現象。

    蘇揆強調，我國跟斐濟沒有正式外交關係，但又要維持關係，所以駐外人員每年都很辛苦的在辦國慶酒會，出事情後用盡一切方法，希望爭取合理、好的處理，但又不能敲鑼打鼓，這要請國人原諒、諒解第一線人員的辛苦。

    據外媒報導，我駐斐濟代表處8日在斐濟首都蘇瓦太平洋大酒店舉辦國慶晚會，不料竟有2名中國外交人員闖入會場拍照情蒐，被要求離開後仍執意進入，甚至對台灣代表處人員暴力相向，導致雙方各有1人受傷，我方人員住院後診斷為輕微腦震盪，現已康復。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    戰狼變流氓！ 中國外交官 闖我外館雙十酒會打人
    2020/10/20 05:30

    戰狼變流氓！ 中國外交官 闖我外館雙十酒會打人
    自由日日shoot》闖我斐濟雙十會場施暴 中國 打人喊救人 恥度無下限
    2020/10/20 05:30

    自由日日shoot》闖我斐濟雙十會場施暴 中國 打人喊救人 恥度無下限

    無畏疫情「兒童諾貝爾獎」冠軍出爐

    自由日日shoot》流氓上門鬧事 為何多日未聲張？ 立委群情激憤 促政府嚴肅處理
    2020/10/20 05:30

    自由日日shoot》流氓上門鬧事 為何多日未聲張？ 立委群情激憤 促政府嚴肅處理
    自由日日shoot》欺凌台灣 中國惡行罄竹難書
    2020/10/20 05:30

    自由日日shoot》欺凌台灣 中國惡行罄竹難書
    自由日日shoot》不容暴力 國民黨要求中方道歉嚴懲
    2020/10/20 05:30

    自由日日shoot》不容暴力 國民黨要求中方道歉嚴懲
    政治今日熱門
    盧秀燕加碼補助南陽國小校舍改建 謝志忠開酸
    2020/10/19 10:15

    盧秀燕加碼補助南陽國小校舍改建 謝志忠開酸

    中國外交官闖我活動還動粗 外交部通電全球外館提高警覺
    2020/10/19 10:25

    中國外交官闖我活動還動粗 外交部通電全球外館提高警覺 影片

    為何中市議員領了2450元出席費卻不說話？ 兩黨黨團說原因
    2020/10/19 10:28

    為何中市議員領了2450元出席費卻不說話？ 兩黨黨團說原因

    購物節後年底再花1500萬推「台中歡樂購」 議員批預算書未見
    2020/10/19 10:40

    購物節後年底再花1500萬推「台中歡樂購」 議員批預算書未見

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播