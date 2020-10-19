慎防中國「11月驚奇」！金融時報專欄：攻台需百萬兵力

《金融時報》首席外事專欄作家吉迪恩·拉赫曼認為，中共攻台須動員百萬兵力才可能成功。（路透檔案照）

2020/10/20 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕《金融時報》首席外事專欄作家吉迪恩·拉赫曼（GIDEON RACHMAN）19日指出，美國總統大選若受「10月驚奇」影響，中國趁著美方政治混亂對台灣採取行動，那麼很可能會有「11月驚奇」、「12月驚奇」，不過中國攻台須百萬兵力才可能成功。

吉迪恩．拉赫曼表示，「事實上，台灣是一個獨立國家」，但遭到北京宣稱台灣是中國的，還威脅要動用軍事力量打擊台灣「不可容忍的分裂主義」，共機已經無數次侵擾台灣周圍空域，中國媒體的攻擊性言論也已經激增，還可能佔領台灣的東沙島，並採取包括禁運在內的一系列手段。

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拉赫曼指出，但即使沒有美軍的介入，中國對台灣的全面進攻也具有極大的風險，試圖越過台灣海峽並在島上登陸，將導致解放軍部隊大量人員傷亡，中國可能需要多達100萬兵力，才可能進行成功的入侵和後續的佔領行動，但現在沒有跡象表明有可能發生這種規模的軍事作戰。

文中提到，中共總書記習近平卻已經表明願意冒著這種軍事風險，他聲稱統一台灣是中華民族「偉大復興」的重要環節，還稱台灣問題將不再「世代相傳」，他可能把統一台灣視為進入「萬神殿」的手段，與毛澤東一起佔有一席之地，現在美國大選的喧囂蓋過了中國日益激進的言行，如果中國趁機對台行動，那麼「11月驚奇」、「12月驚奇」將會是造成國際紛擾的原因之一。

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