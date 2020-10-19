台海軍情》中共再發航行警告 東海、渤海週二下午實彈訓練
〔即時新聞／綜合報導〕中共近期對我動作頻頻，軍事武嚇不斷。今天（19日）中方發布「航行警告」，指明天（20日）下午在東海及渤海又有軍事任務，警告任何船隻在上述時間內不得進入該海域。
中共海事局今天在官網上更新航行警告，遼寧葫蘆島海事局19日通報「遼航警0231」，指出渤海一帶20日下午4點半至6點，於以下4點連線範圍內執行軍事任務：
請繼續往下閱讀...
A. 40°41′47″N 121°00′14″E
B. 40°19′28″N 121°00′14″E
C. 40°19′28″N 120°50′12″E
D. 40°41′47″N 120°50′12″E
另外浙江海事局19日也通報「浙航警0794」，指東海一帶20日早上8點至晚上8點半於以下4點連線範圍內執行實彈訓練：
1. 28-55.800N 122-24.800E
2. 28-56.500N 122-29.700E
3. 29-11.800N 122-32E
4. 29-9.133N 122-16.233E
中共解放軍近日在東海、渤海動作頻繁，14日才有一次軍事任務和實彈演練。而中國國家主席習近平日前視察中國海軍陸戰隊，並向陸戰隊及海軍高層強調要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。