趙立堅誣指我駐斐濟人員遭毆「賊喊捉賊」 陸委會砲轟：顛倒黑白

中國外交部發言人趙立堅今日譴責我方「賊喊捉賊」，並對外聲稱「台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官」；陸委會反批，中國外交部事後慣以誣陷與混淆是非，企圖歸責台灣，其蠻橫霸道，顛倒黑白，台灣人民絕不接受。（記者陳鈺馥攝）

2020/10/19 21:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2名中國外交人員強闖我駐斐濟代表處國慶晚會，暴力毆打台灣外館人員致腦震盪住院。中國外交部發言人趙立堅今日對外譴責我國是「賊喊捉賊」，並聲稱「台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」；對此，陸委會反批，中國外交部事後慣以誣陷與混淆是非，企圖歸責台灣，其蠻橫霸道，顛倒黑白，台灣人民絕不接受。

陸委會今晚強調，中華民國是主權國家，我駐外館處在駐地舉行國慶活動，天經地義且行之有年，並未違反駐在國法律；中國駐斐濟使館人員粗暴干預、破壞我和平理性活動，不僅破壞當地社會秩序和法律，而且刻意挑起兩岸的敵意和衝突，「我們予以強烈譴責」。

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陸委會指出，長期以來，北京當局無所不用其極打壓台灣彰顯主權的國際活動，其駐斐濟人員擅入我活動場地滋事，以非文明法治的惡劣行徑攻擊我駐外人員、令人不齒。

陸委會批評，中國外交部事後慣以誣陷與混淆是非，企圖歸責台灣，其蠻橫霸道，顛倒黑白，台灣人民絕不接受。正告北京當局務實處理兩岸互動，不要讓少數莽撞挑釁之徒，刻意亂事與破壞兩岸和平穩定。

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