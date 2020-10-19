中外交官毆傷我駐斐濟人員 陳柏惟：戰狼只會讓人越來越討厭中共

針對我駐斐濟代表處人員遭中國外交官攻擊一事，立委陳柏惟（見圖）怒批中共戰狼外交只會讓人越來越討厭。（資料照，記者廖振輝攝）

2020/10/19 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（19日）有外媒驚曝2名中國外交人員闖我駐斐濟代表處於本月8日舉辦的國慶晚會逕自拍照，經勸導還死賴著不走，甚至動手攻擊台灣代表處人員，在台灣政壇引起譁然，不少人紛紛要求中方公開道歉。對此，台灣基進立委陳柏惟今天下午在臉書上表示「侵門踏戶不能忍」！痛斥中方戰狼行為只會讓自己越來越討厭，同時也呼籲外交部需有具體作為。

陳柏惟今天在臉書上分享自己質詢外交部次長曾厚仁的片段，提到今年外交部在世界各地舉辦國慶相關活動，表示因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，各地活動不僅限於酒會，參加的人反而增加了，且與會層級也提高，曾厚仁指外交狀況有轉好趨勢。

請繼續往下閱讀...

但曾厚仁也證實外媒爆出中國外交人員鬧場我駐斐濟代表處舉辦之國慶活動，指受到攻擊的台灣代表處人員傷勢不嚴重，也有去醫院驗傷。對此，陳柏惟直言此事在外交場合是非常嚴重的事件，「我們應該有具體作為！」並在臉書上表示目前外交部向當地警方與政府表達意見，正在等待當地調查，但也因為沒有邦交，因此進程會比較慢一點。

陳柏惟表示，「我了解外交事務需要時間和溝通去斡旋，但還是希望外交部能表現該有的態度，因為這是侵門踏戶，也希望有結果可以回報辦公室與民眾，因為國人都非常氣憤關心。」他也痛斥中國這樣蠻橫無理的戰狼行為，「只會讓台灣人、國際間越來越心生厭煩！也希望這時仍想親中的人士多想想，張大眼睛看清楚這就是中國政府的嘴臉。」

今次事件引起各界譁然，外交部已對中方表達嚴正抗議，並通電所有駐外使館，要特別提防中國戰狼外交可能出現此類攻擊行為；民進黨強烈譴責中國外交官嚴重違反文明及法治之粗暴行為，此一舉動凸顯了中國的「戰狼外交」實際上是「流氓外交」；國民黨也要求中國應公開道歉並嚴懲使用暴力的外交人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法