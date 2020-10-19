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    台中購物節創90億元消費 原來是計入購地購房購車墊高數字

    台中購物節創90億消費，議員爆「說得嚇死人」 實際是計入購地購房購車消費墊高數字。（記者蘇孟娟攝）

    台中購物節創90億消費，議員爆「說得嚇死人」 實際是計入購地購房購車消費墊高數字。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/19 16:55

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市購物節已落幕月餘，但仍是議會質詢焦點，台中市議員陳世凱，今在財政經濟委員會業務質詢指出，台中購物節號稱創造90億元的消費，，民眾在活動期間買車、買房、買土地共計28億8千餘萬元，全被算進台中購物節的業績，佔了台中購物節全部消費的32.88%，他質疑，難道市民會為了抽獎，花2億元在台中買土地嗎？批市府「說的嚇死人，做的笑死人」，只會濫竽充數墊高數字。

    陳世凱批評，購物節的目的在於促進在地消費擴張，尤其是零售消費的擴張，讓消費市場活絡，市府卻將買車、買房、買土地也算在台中購物節的消費，是「濫竽充數」；他強調，台中購物節應採取聚焦的策略，將活動鎖定台中特色產業，而非將買車買房的金額拿來墊高整體數字。

    陳世凱指出，台中購物節號稱創造90億元的消費，「說的嚇死人，做的笑死人」，因包括買車、買房、買土地，就佔了全部消費的32.88%，金額總共28億8千多萬元，都被算進購物節消費裡。他質疑，難道市民會為了抽獎，花2億元在台中買土地嗎？

    此外，陳世凱質疑，今年台中購物節因疫情取消許多活動，包括巨星演唱會、親子主題活動、寵物派對等等，因為疫情取消活動當然可以理解，但這些活動不存在了，市府4月就已知活動會變更，卻直到台中購物節活動即將結束的8月中才做契約變更，做法也不符合程序，他要求經發局檢討，並在1個禮拜之內提出詳細報告。

    另經發局計畫年底再舉辦的台中歡樂購，是將原本因疫情取消的出國考察等等經費變更而來，陳世凱也質疑變更計畫也未向市議會報告，就直接招標，均是非常重大的瑕疵，要求經發局盡快將計畫完成，向市議會提出報告。

    經發局長張峯源則強調，因疫情限制活動舉辦規定，台中購物節才有活動變動調整需求；另也是配合疫情原本出國舉辦活動無法成行，才改在國內辦台中歡樂購，盼能帶動在地產業經濟力。

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