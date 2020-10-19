前嘉市議員江熙哲母喪 蔡英文弔唁「長老娘」

「長老娘」蔡省10月3日辭世，享耆壽96歲。（記者丁偉杰攝）

2020/10/19 13:25

［記者丁偉杰／嘉義報導］民進黨前嘉義市議員江熙哲母親蔡省10月3日辭世，享耆壽96歲，靈堂設在嘉義市中山路老家，總統蔡英文今天上午到靈堂弔唁，向江熙哲及家屬致哀。

江父江吉成生前擔任基督教長老教會長老，江母婚後跟著丈夫虔誠信教成為長老娘，奉獻東門長老教會，家屬預定21日上午9點半舉行追思告別禮拜，前總統陳水扁也將於20日前來弔唁。

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今天上午蔡英文結束嘉義縣參訪行程後，隨後到嘉義市弔唁江母，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、蔡易餘、法務部政務次長蔡碧仲、嘉義市議長莊豐安、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、竹崎鄉長曾亮哲、嘉義市小英之友會理事長黃淑英等人陪同，蔡英文請家屬節哀，停留約10多分鐘離開。

江母蔡省出身雲林縣四湖鄉望族，上有6個哥哥，排行老么，是獨生女，留學日本的3哥蔡誅及4哥蔡昔，早年與黨外人士交好，後來也都投身政治，蔡誅擔任過7屆雲林縣議員，蔡昔擔任過四湖鄉長、雲林縣議員，兩人為地方發聲、爭取建設，扎根黨外民主運動。

江父江吉成早年從日治時期就擔任嘉義地院通譯，曾是國內第二資深的通譯人員，江家信奉基督教長老教會，江父擔任過教會長老。

江熙哲說，母親純樸堅毅，當年嫁給父親後，原拿香拜拜，改信奉長老教會，勤儉持家，飼養管理魚塭，相夫教子，育有3男1女，他排行老3，以身教養育子女。

江熙哲2002年擔任過1屆嘉市議員後，退居幕後，扶植服務處助理王美惠參政，支持輔佐王連任4屆嘉義市議員、今年當選立委，擴大為民服務。

總統蔡英文（右）今天上午到蔡省靈堂弔唁，向江熙哲（左三）及家屬致哀。（記者丁偉杰攝）

總統蔡英文由立委王美惠等人陪同向江熙哲（左二）及家屬致哀。（記者丁偉杰攝）

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