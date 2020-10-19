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    台中購物節1塊錢創造223元消費？議員諷「可以得諾貝爾獎了！」

    議員周永鴻（左二）等人19日在議會質詢批評，經發局的多項活動、行銷計畫和補助預算，浮濫編列了近1.5億元。（記者何宗翰攝）

    議員周永鴻（左二）等人19日在議會質詢批評，經發局的多項活動、行銷計畫和補助預算，浮濫編列了近1.5億元。（記者何宗翰攝）

    2020/10/19 12:35

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中購物節以3千萬預算創造超過90億的消費額，經濟效益超過360億元，台中市議員周永鴻今天在議會質詢批評，市府經發局在市長盧秀燕上任後，多項活動、行銷計畫和補助預算就浮濫編列了近1.5億元，較108年增加7千6百多萬，「辦購物節1塊錢可創造223元消費，簡直可以拿諾貝爾經濟獎，那需要的預算應該可以減少，專心辦購物節就好了！」

    周永鴻指出，台灣今年的防疫和經濟表現在今年都是前段班，非常難得，市府原應藉機檢討並調整各種行銷活動，進行更完整的產業部署，但經發局卻反其道而行，大幅增列活動預算。

    周永鴻舉例，「台中歡樂購」在預算書上只用短短10個字說明，就編列1500萬，平均一個字150萬；「辦理臺中糕餅節暨特色伴手禮、酒類等產業推廣計畫」明年編列950萬，加碼340萬；「辦理五金展、木工機展等重要產業策展推動計畫」沒有具體指出產業別，卻新增600萬；台中購物節明年也列3100萬，較今年增加100萬。

    「就算沒有購物節，大家還是照樣買車、買豪宅！」周永鴻痛批，經發局本應為台中的工商業長遠發展提供協助，卻只會辦煙火式的活動，還有效用不明的計畫，要求浮編的預算都應該刪除。

    議員周永鴻列表指出，市府經發局多項活動、行銷計畫和補助預算浮濫編列了近1.5億元。（議員周永鴻提供）

    議員周永鴻列表指出，市府經發局多項活動、行銷計畫和補助預算浮濫編列了近1.5億元。（議員周永鴻提供）

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