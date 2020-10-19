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    購物節後年底再花1500萬推「台中歡樂購」 議員批預算書未見

    台中市購物節落幕，市議員黃守達發現市府經發局又要辦「台中歡樂購」，預計投入1500萬元，但查遍預算書卻沒看到相關活動隻字片語。（記者蘇孟娟攝）

    台中市購物節落幕，市議員黃守達發現市府經發局又要辦「台中歡樂購」，預計投入1500萬元，但查遍預算書卻沒看到相關活動隻字片語。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/19 10:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市購物節今年創造93.4億元登錄金額，市議員黃守達發現市府經發局又要辦「台中歡樂購」，且預計投入1500萬元，但查遍預算書卻沒看到相關活動隻字片語，要求既然市府要投入購物節半數預算，應承諾能達到購物節半數效益，也要創下50億元業績，更促經發局儘速把預算及計畫提議會說明清楚。

    黃守達今日在財政經濟業務質詢時指出，台中購物節以3100萬元的預算，創造號稱百億元效益，登錄金額達93.4億元，市府一再宣傳購物節效益。

    但他發現繼台中購物節後，市府竟又準備舉辦台中歡樂購，但歡樂購是什麼活動，他查了預算書沒看到台中歡樂購相關預算，對活動內容也不得而知，卻要花到1500萬元。

    經發局長張峯源指出，受到疫情影響，上半年活動多緩辦，加上年底有重要節慶包括耶誕、跨年、農曆年等，因此編1650萬元安排在年底推出台中歡樂購加強行銷各行各業。

    但黃守達質疑為何沒有收到計畫案且也之前預算書也未見相關預算編列及說明。

    黃守達指出，既然市府一再宣稱台中購物節的效益，同理可證，台中歡樂購既然計畫投入台中購物節的一半預算，要求台中歡樂購也應達到台中購物節的一半效益，應創造50億元的業績，才能滿足各界期待。

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