戰狼變流氓！ 中國外交官闖我外館國慶酒會還動粗

外媒《亞太報告》（Asiapacificreport）今報導，十天前在斐濟首都蘇瓦發生了一次嚴重外交事件，兩名中國外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。（翻攝自《亞太報告》）

2020/10/19 09:48

〔記者呂伊萱／綜合報導〕外媒今驚爆，兩名中國外交人員闖入我駐斐濟於10月8日舉辦的國慶晚會，逕自拍照、經勸導仍不願離去，甚至動手攻擊台灣代表處成員。外交部政次曾厚仁今天證實此事，還在觀察是普遍行為還是個案，譴責中國非理性行為，「老實說這還很少見」。

外媒《亞太報告》（Asiapacificreport）今報導，十天前在斐濟首都蘇瓦發生了一次嚴重外交事件，兩名中國外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。報導指出，兩人闖入會場，並針對外交使團、國際組織、非政府組織和斐濟華人社區成員等人拍攝照片。

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報導引述消息人士指，台灣代表處成員要求他們離開，但中國人員拒絕這樣做，甚至「嚴重毆打該成員」，使他需要住院治療。報導同時寫道，警察雖到場，但中國外交人員要求外交豁免，警方便沒有做出進一步處理。報導並寫道，台灣已向斐濟外交部提出正式抗議。

曾厚仁今列席立法院外交國防委員會備詢，無黨籍立委林昶佐問及此事，曾厚仁隨即證實。曾厚仁說，這件事一發生，斐濟代表處就發電報回來，過程描述詳細，這兩位中共外交官先四處張望、離開後又很快回來，並在外面大聲叫囂，幾乎要破門而入，我外館人員制止，發生肉體衝突。

曾厚仁說，我外館人員當時馬上向斐濟警方與斐濟外交部回應，並沒有說他們要外交豁免，目前人證物證都交給警方，還在密切追蹤斐濟如何處理。

曾厚仁強調，非常遺憾也必須予以譴責中國透過駐外人員，用這樣的方式破壞我們和平理性進行的活動，「老實說這還很少見」。至於是普遍的行為還是個案，我們還在觀察，不過對於中方外交人員非理性作法，我們予以譴責。

斐濟與中國有邦交關係，中國政府去年並施壓斐濟政府，強迫我駐斐濟代表處由「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。

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