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    首頁　>　政治

    台中市議會大會發言率低？65人中只有這5人發言百分百..

    民進黨議員陳淑華七次大會全勤發言。（圖取自陳淑華臉書）

    民進黨議員陳淑華七次大會全勤發言。（圖取自陳淑華臉書）

    2020/10/19 08:24

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會本次大會，本報統計7次有實質報告及討論的議程中，65位議員出現發言不過半的情況，但其中有5位議員7次全勤發言率百分百，5人都是連任五屆以上的議員，資深議員認真開會更顯特殊。

    本報依據議會資料統計，7次大會都到場並且發言質詢的，包括國民黨籍的李中、楊正中及劉士州，以及民進黨的何敏誠及陳淑華，而有趣的是，其中何敏誠及李中都是東南選區，陳淑華及楊正中則同是西屯選區，劉士州南屯區，都屬於原中市選區。

    而以7次大會，發言6次的都是民進黨籍，包括有李天生、林德宇、江肇國，黃守達，至於發言5次的，民進黨籍的有楊典忠、鄭功進、謝明源，國民黨籍則有陳政顯、陳成添、冉齡軒，以及親民黨籍的段緯宇。

    而發言4次，也就是在7次會期中起碼做到「發言過半」的，則有民進黨的王立任、賴佳微、施志昌、周永鴻，國民黨則有賴義鍠，吳瓊華。

    也就是說，本屆會期雖然這七次大會，每個議員都有領包括出席費，交通費及餐費共2450元，但有按燈發言超過出席次數一半的，只有22人，扣除主持會議的議長張清照及副議長顏莉敏，有41個人在多數議程中選擇「不發言」。

    對此，政壇人士說，議員有領出席費卻不發言，到底是「惜話如金」？還是大會內容「太無聊」不值得發言？恐怕可以好好省視。

    民進黨議員何敏誠本屆大會七次會期發言率百分百。（何敏誠提供）

    民進黨議員何敏誠本屆大會七次會期發言率百分百。（何敏誠提供）

    國民黨議員楊正中本屆大會也是發言全勤議員。（圖取自楊正中臉書）

    國民黨議員楊正中本屆大會也是發言全勤議員。（圖取自楊正中臉書）

    台中市六十五位議員中，只有五位議員七次會期全勤發言，國民黨籍劉士州也是其中一人。（圖取自劉士州臉書）

    台中市六十五位議員中，只有五位議員七次會期全勤發言，國民黨籍劉士州也是其中一人。（圖取自劉士州臉書）

    國民黨議員李中本次大會會期七次大會全勤發言。（圖取自李中臉書）

    國民黨議員李中本次大會會期七次大會全勤發言。（圖取自李中臉書）

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