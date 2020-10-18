立委過度使用公務車會收「超時提醒」 濫用情況大幅降低

由於立法院的公務車常常出現立委使用時數超標，未來不僅確定超時用車名單會定期公布，據稱立法會總務處還與資訊處合作，只要立委每月使用公務車超過75小時，派車系統就會跳出提醒，提醒立委不要過度使用。（資料照）

2020/10/18 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕由於立法院的公務車使用時數常常出現立委使用超標，把公務車當私家車使用，排擠到其他立委使用權利等濫用爭議，民進黨立委何欣純也在4月17日提案，確定未來超時用車名單仍會公布外，據稱立法會總務處還與資訊處合作，只要立委每月使用公務車超過75小時，派車系統就會跳出提醒，提醒立委不要過度使用。

綜合媒體報導，由於立法院訂定每月每位立委80小時、原住民立委90小時的公務車用車時數上限，但仍時常發生有立委動不動就達100小時的超時紀錄，也引起外界質疑立委把「公務車當成私家車」使用的批評，因此立法院後來採取公布月超時名單，希望立委能夠自律；據稱目前收效良好，已不再出現達上百小時的誇張紀錄。

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根據《鏡周刊》報導，出現在超時名單上的國民黨立委陳玉珍，聯合同黨立委翁重鈞在4月17日提案要求檢討月用車時數，並要求不再公布每月派用公務車平均時數超過80小時的立委名單；雖然該提案在當天一度通過，不過民進黨立委何欣純隨後在5月15日再提議案，確定未來超時用車名單仍會公布的決議通過。

《風傳媒》則報導，立法院總務處決定與資訊處合作，只要立委每月使用公務車超過75小時，派車系統就會跳出提醒，提醒立委不要過度使用；據立院經費稽核委員會在9月16日召開的會議，目前已不再出現100小時的超時誇張案例，大多僅超過80小時一點點，超時狀況已改善不少。

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