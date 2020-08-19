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    「0到6歲國家一起養」還在研議 藍委憂跳票

    國民黨立委萬美玲（見圖）擔心蔡英文總統在總統大選前提出「0─6歲國家一起養」政策跳票，要求相關育兒津貼應該一次到位。（資料照）

    國民黨立委萬美玲（見圖）擔心蔡英文總統在總統大選前提出「0─6歲國家一起養」政策跳票，要求相關育兒津貼應該一次到位。（資料照）

    2020-08-19 19:47:55

    〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統在總統大選前提出「0─6歲國家一起養」政策，國民黨立委萬美玲今天召開公聽會，會中詢問教育部、衛福部相關政策進度，給出的答覆都是還在研議中，萬美玲擔心政策跳票，要求相關育兒津貼應該一次到位，不容許政見跳票。

    萬美玲今天下午在立法院召開「我國嬰幼兒照顧政策─準公共化幼兒園暨育兒津貼檢討」公聽會，邀請到教育部次長林騰蛟、國教署長彭富源、社家署長簡慧娟以及各縣市家長團體代表與幼教相關產、學界團體代表等，共計上百餘人出席參加公聽會，一同檢討現行嬰幼兒照顧的相關政策，其中有關育兒津貼加倍政策，多數團體代表都希望政府能儘快落實。

    萬美玲說明，我國面臨少子化問題已經好幾年，甚至今年人口還是負成長，但我們政府始終沒有提出有效的解決辦法，因此建立友善嬰幼兒照顧環境，是政府第一要務，而召開這場公聽會的主要目的，除了希望政府了解各方心聲與建議，更是為了督促政府能儘快落實育兒津貼加倍政策。

    萬美玲指出，蔡英文選前提出「0─6歲國家一起養」政策，行政院政務委員林萬億更在去年11月25日表示，最快將在明年落實部分政策，然而上週四行政院就通過明年的總預算，但不管是詢問教育部還是衛福部相關的政策進度，給出的答覆都是還在研議中，似乎可以說蔡總統承諾的「0─6歲國家一起養」政策恐怕跳票。

    萬美玲在最後做結論表示，準公共化幼兒園未來走向應該明確，不要讓幼兒園及家長無所適從，並要求育兒津貼應該一次到位，即便政府要逐步落實，起步也要快，也絕不接受嬰幼兒成為政客消費的犧牲品，不容許選前提出政見選後就跳票的情形發生。

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