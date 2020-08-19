新北總預算案出爐 明年舉債1225億元

新北市2021年總預算案出爐，歲出編列1801.94億元，比今年增加15.06億元。（記者賴筱桐攝）

2020-08-19 18:42:45

［記者賴筱桐／新北報導］新北市2021年總預算案出爐，今天經市政會議通過，預計8月底前送新北市議會審議。歲入編列1658.04億元，歲出核列1801.94億元，比今年增加15.06億元，歲入、歲出差短143億元，連同償還今年債務1082億元，明年新北市將舉債1225億元。

主計處指出，明年歲入編列1658.04億元，較今年增加16.16億元，增幅0.98%，主因為稅課收入增加34.7億元（含統籌分配稅增加13.34億元），規費收入增加11.69億元（含新增污水下水道使用費10.5億元）、市有不動產作價收入減少27億元，以及補助及協助收入減少8.74億元等。

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此外，歲出編列1801.94億元，比今年增加15.06億元，成長0.84%，主要因教育局新增教育部補助公立高中以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫24.45億元，社會局辦理各項社福經費增加22.87億元，文化局辦理市立美術館興建工程增加6.26億元，捷運工程局挹注軌道建設發展基金減少11.94億元（含中央款減少23.63億元）等。

主計處公務預算科長賴俐君說明，明年歲入、歲出差短143億元，連同今年預計償還債務1082億元，總計明年將舉債1225億元，比今年增加13.9億元。

此外，稅課收入增加原因包含土地增值稅比去年增加9億元、房屋稅增加4.8億元及契稅增加3.3億元等；另社福經費比今年多支出22.87億元，主要是高齡化社會來臨，老年及社福人口成長所致。

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