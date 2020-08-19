中常會談高雄敗選 江啟臣：堅持改革方向 贏回人民支持

國民黨主席江啟臣今來到宜蘭，參與國民黨行動中常會。（記者林敬倫攝）

2020-08-19 18:11:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨主席江啟臣今來到宜蘭，參與國民黨行動中常會，談到高雄市長補選敗選的議題，江啟臣說，高雄市長補選結果雖不盡如人意，但黨沒有懷憂躊躇的時間，更應該堅持改革方向，積極尋求黨內共識、黨外認同，堅守在野的立場，強力監督政府施政。

江啟臣今到宜蘭縣議會，參與行動中常會，全程不接受媒體採訪，談到高雄市長補選敗選，他在會中致詞時指出，國民黨堅持改革，才能重新贏回多數人民的信任跟支持，失敗是成功的養分，國民黨會不斷加強在地人才的培訓，即加速選務人才的培養，提升選舉人才的即戰力。

請繼續往下閱讀...

江啟臣指出，尤其國民黨應該加強訊息的傳播力量，帶動有利本黨議題的發酵，同時，國民黨也應闢建有利的戰場，主動拋出民眾關注的議題，加強國民黨社會化，有效監督執政，讓國民黨的優勢可以發揮。

江啟臣說，在組織經營方面，國民黨也應進行轉型，充足基層組織動員的能量，在人力精簡的模式下，以數位科技聯繫，彌補傳統組織經營的不足，現階段黨已在積極研發數位黨部APP，預定9月1日上線，讓黨跟黨員的互動，可以更多元、更即時。

江啟臣說，國民黨會轉換以議題導向的社會組織經營模式，以倡議的方式，來提出改革建言，讓國民黨的政策與決策，更貼近民意、更接地氣，增加國民黨與民間團體互動的聯繫，並強化地方黨部政策研發的功能，作為國民黨在地方議會監督的方針，以及執政的建設藍圖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法