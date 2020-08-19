賴品妤快看！陳玉珍仙氣四溢 奇蹟美照已上交友軟體

藍委陳玉珍（左）的「奇蹟美照」已經放上交友軟體，網友詢問度高。右為台北市議員徐巧芯。（圖取自徐巧芯臉書）

2020-08-19 18:55:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法委員陳玉珍被外界封為「金門女戰神」，陳玉珍7月曾向媒體坦言曾經使用過交友軟體，還引來許多外國人攀談，上月她也挑戰民進黨立委「太陽花女戰神」賴品妤的爆乳裝，如今她「仙氣四溢」的「奇蹟美照」曝光，並承認「已經把這張照片放上交友軟體」。

國民黨台北市議員徐巧芯昨（18日）在臉書貼出與陳玉珍的合照，網友一看驚訝地封為「奇蹟美照」。陳玉珍今（19日）前往立法院群賢樓抗議時被問及「如何拍出來的」？她說，剛好上節目，有人幫忙化妝，照片是用手機拍的，而且「沒有修圖」，「手機一開起來就是那個樣子了，可能本來就有美肌」。

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陳玉珍：內心的美才是最重要

陳玉珍有點害羞地笑著說，「美麗的外表並非最重要的事情，內心的美才是最重要的」，她希望政府能夠看到，很多台灣民眾的內心都很美，「我們的人心都是美的，真的要用愛心來幫助這些需要幫助的人，這個才是最美的」。

根據《NOWNEWS》報導，陳玉珍受訪時還提到自己有4個妹妹、1個姐姐，每位都美若天仙，讓陳玉珍從小只能踏上知識路線，但她強調：「我比較在乎我的頭腦，腹有詩書氣自華，我比較在乎有沒有見解跟想法。」更坦言已經把徐PO出的照片上傳至交友軟體，有網友問她是不是立委，陳說：「我就不敢去回他。」

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