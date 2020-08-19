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    柯文哲稱綠營內鬥 簡舒培反嗆：護航弊案3年還把大家當白痴

    民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

    民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

    2020-08-19 15:25:04

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府允許捷運信義安和聯合開發案建商免開闢道路義務，台北市長柯文哲去年11月被民進黨台北市議員簡舒培質疑清廉破功，今年1月指示相關單位將全案移送法辦，事隔7個月今有媒體報導「柯文哲移送時任副市長陳景峻劍指小英」，柯文哲受訪時表示是「簡舒培要求移送」、「「民進黨裡面內鬥，干我屁事」，簡舒培則回嗆柯文哲「把大家當白痴！」

    簡舒培受訪澄清，第1、她根本不知道誰涉案，今年1月是要求將全案移送，沒有特定對象，「簡舒培是什麼坎站（台語，指地位） ？你（柯）太看得起簡舒培了吧！還看不起陳景峻？」柯文哲把事情導向成「簡舒培要求移送陳景峻、綠營內鬥」，真的是把大家當白痴。

    簡舒培說，第2、副市長黃珊珊今年初親口告訴她1月將全案移送，中間經過監委提名作業，如果柯文哲覺得陳景峻很糟糕，為何民眾黨未對陳景峻監委提名案提異議，直到今天7個月後北市府透過媒體放話移送陳景峻，根本是要將近日民眾黨高雄敗選、昨天畜產公司前總經理姚量議請辭事件，轉移焦點成所謂「民進黨內鬥」，挽救柯文哲的尖酸刻薄。

    簡舒培表示，第3、信義安和聯開弊案，市長郝龍斌註記要求建商開闢的計畫道路，北市府遲不要求開闢，已被地方質疑圖利建商，柯文哲從2017年就因里長當面反映而知情，但2、3年來持續護航，北市府不理里長反映，直到2019年11月她在議會質詢柯文哲，結果柯支支吾吾、唬弄、徹頭徹尾裝傻，柯文哲到底是自己涉入還是不敢面對？

    回顧去年11月簡舒培質詢柯文哲時的影片紀錄，被問及為何要解除此案列管？柯文哲當時稱他沒看過公文、「章不是我蓋的」，公文上面三個章是代理人（據悉，其中一個章是陳景峻）；柯還說此案「蟑螂螞蟻一堆」，並覺得「內神通外鬼」、「廉政很重要，所以這個人被我換掉」。面對簡舒培質詢，柯文哲臉色鐵青說要移送法辦。

    簡舒培受訪說，該建商的連帶債務人，是曾與北市府有聯開爭議的日勝生集團旗下子公司，所以如此深水區，無怪柯文哲3年來護航弊案不處理，陳景峻當年也在柯底下做事，但柯清廉破功，只會用切割、轉移焦點。

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