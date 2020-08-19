馬英九基金會 22日舉辦「臺灣如何轉危為安」研討會

基金會將於本月22日假台北市議會地下一樓禮堂舉辦「國家不安全研討會：臺灣如何轉危為安」研討會。圖為馬英九日前在台南參加慰安婦紀念日追思會。（資料照）

2020-08-19 15:09:10

〔記者施曉光／台北報導〕「馬英九基金會」今日發布新聞稿指出，鑑於台灣在對外關係、國防與經濟等3方面遭遇嚴峻挑戰，該基金會將於本月22日假台北市議會地下一樓禮堂舉辦「國家不安全研討會：臺灣如何轉危為安」研討會，針對台灣的危機，探討化解之道。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，美中緊張，風雷隱隱，夾在兩大強權間的台灣，正面臨被捲進衝突漩渦的危機，我們的國家已經不安全，絕非危言聳聽，即使各方不一定有發動戰爭的意圖，但隨著不斷拉高軍事態勢與對立，發生意外及誤判的情況必然增加，台灣的安全的風險也會提高。

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他還說，目前可能是數十年來台灣最危險的時刻，但有危機就能有轉機，「馬英九基金會」期望這次的研討會能為國家尋覓正確的方向與避險之道，讓台灣「轉危為安」。

「馬英九基金會」指出，共軍軍機繞台、對台軍演，「國際危機組織」將台灣海峽列為「政治及安全情況重大惡化」地區，台海已經被國際認證「不安全」，加上西太平洋烏雲密布，美中兩大強權掀起的「修昔底德陷阱」方興未艾，從貿易戰開打，一路到關閉總領事館的外交戰，甚至在南海幾近短兵相接，在美國總統大選前必然升高鬥爭態勢，甚至有擦槍走火造成軍事局部衝突的可能。

這次研討會邀請台北論壇基金會董事長蘇起發表專題演講，將分析台海當前最真實的情況，提出宏觀的見解與建議，並將展開「對外安全」、「國防安全」、「經濟安全」等3場主題論壇，最後的圓桌論壇則由前總統馬英九主持，邀請長風基金會董事長江宜樺、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山、政治大學法律學系副教授廖元豪、資深媒體人張慧英與談，並由馬英九為本次研討會綜整與總結。

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