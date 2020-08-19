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    首頁　>　政治

    外交部臉書貼文惹議 藍委嗆公投改國名

    國民黨立法院黨團19日召開「駐索馬利蘭代表處？不是駐索馬利蘭大使館？」記者會，立委鄭正鈐（右起）、總召林為洲、書記長林奕華、溫玉霞出席。（記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團19日召開「駐索馬利蘭代表處？不是駐索馬利蘭大使館？」記者會，立委鄭正鈐（右起）、總召林為洲、書記長林奕華、溫玉霞出席。（記者羅沛德攝）

    2020-08-19 12:03:30

    〔記者林良昇／台北報導〕外交部小編日前在臉書粉絲團貼文指出，駐索馬利蘭代表處牌子寫台灣「沒有多餘贅字」，藍營質疑所稱贅字為「中華民國」，國民黨立委今召開記者會痛批，更嗆如果那麼「酥胡」，就來公投改國名，不要騙票。

    台灣駐索馬利蘭共和國代表處開館，代表處以「台灣」為名。外交部小編在宣布代表處掛牌營運的貼文寫道：「#這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡）」，藍營認為小編所謂贅字為中華民國，但外交部澄清「從未說中華民國是贅字」。

    立法院國民黨團今召開記者會，黨團書記長林奕華質疑，外交部小編所稱的贅字是中華民國，如果外交部認為是贅字就來修法，就像民進黨立委提刪除「國家統一前」後來又撤案，如果民進黨真的敢作，就看接下來的修憲委員會提了什麼跟改國號有關的案子，不要一方面騙選票，一方面又不敢做。

    國民黨團總召林為洲表示，外交部小編所說「酥胡」用語是無傷大雅，國民黨是質疑內容不是用語，外交部應該說明是否認為中華民國是贅字。

    國民黨立委鄭正鈐則說，我國和索馬利蘭的外交原本以為是重大突破，可以增加邦交國，結果後來只是設立代表處而不是大使館，她對這樣的「大內宣」不以為然。

    國民黨立委溫玉霞指出，索馬利蘭是索馬利亞的另外區域，不是真正國家，我國無法設大使館只能設代表處，但既然索馬利蘭不是國家，沒有其他邦交國，沒有壓力，應用中華民國為名設代表處，而不是用台灣，如果外交部真的那麼「酥胡」，就來公投改國名。

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