「小明」返台上學 陳明通：總統關心要讓這些人來得及上學

立法院內政委員會立委陳玉珍（左）等，今19日再度針對中配子女「小明」與陸生返台議題赴陸委會考察，陸委會主委陳明通（右）與會說明並回應相關訴求。（記者塗建榮攝）

2020-08-19 11:50:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨籍立法院內政委員會召委陳玉珍今再度針對中配子女「小明」、中生、中配返台議題，赴陸委會考察。陸委會主委陳明通在會中透露，總統蔡英文相當關心此事，特別指示要讓這些人來得及回來上學，這個政策是很明確的，政府也一直在安排中。

陳明通致詞時表示，對於外界關注的中配子女、團聚中配和中生議題，政府秉持防疫優先原則，積極研究各種方案，分三階段陸續讓0到6歲的中配子女、應屆畢業生申請入境。陸委會在不衝擊疫情的防控前題下，配合指揮中心，逐步推動相關的措施。

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陳明通強調，要讓「小明」、中生回來念書，政策非常明確，教育部也努力安排防疫旅館、集中檢疫所，以及衛政單位檢驗通過的簡易宿舍，因人數不少，政府正積極進行相關作業。

陳玉珍會前受訪時表示，陸委會日前再開放2至6歲「小明」返台，開了「小門」，她不能接受「擠牙膏式」開放，政府施政要公開透明，現在已經快要開學，民眾要知道規劃時程。

來自金門的陳玉珍在會中也溫情喊話，她說，認識陳明通19年，陳明通對小三通開放有貢獻，她非常感佩，陳明通曾說過，「人的心是肉做的」，相信會體諒中配和「小明」，「希望下次大家見面是一起喝金門高粱」。

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