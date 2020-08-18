到底在哪？親中港媒稱張崑陽赴英 被打臉改口：在台灣

親中港媒《文匯報》先前指稱張崑陽（圖左）已潛逃英國，並和「香港眾志」創黨主席羅冠聰（圖右）會面，沒想到被羅冠聰打臉，今日同集團的《大公報》卻稱「張崑陽躲在台灣」。（資料照，本報合成）

2020-08-18 22:54:43

〔即時新聞／綜合報導〕親中港媒《文匯報》昨（17）日報導聲稱引述知情人士說法，指稱前「民間外交網絡」發言人張崑陽已經潛逃英國，並和「香港眾志」創黨主席羅冠聰會面，沒想到被羅冠聰打臉，還嗆「大公文匯傳媒集團」9成以上報導都是炒作假新聞，和《文匯報》同集團的《大公報》今（18日）立即改稱「張崑陽躲在台灣」。

香港《文匯報》報導稱，「《港版國安法》實施讓囂張的危害國家安全勢力樹倒猢猻散」，並聲稱是引述知情人士爆料，指張崑陽14日已潛逃到英國投靠羅冠聰，「企圖再借西方勢力撐腰繼續進行反華及港獨活動」。

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對此，羅冠聰在臉書打臉《文匯報》，和Sunny（張崑陽）是好朋友，但為了避免北京透過他的國際工作來扣在港朋友帽子，更容易受到監控，因此在離港後彼此就沒有聯絡。自己目前在英國都是以個人身分行事，也和其他港人組織沒聯繫，更暫時沒有計劃加入「流亡議會」之類的組織。

羅冠聰嗆聲指出，有時「大公文匯（大公文匯傳媒集團）」收到北京指示放消息，「九成以上報導都是炒作假新聞」，他更嗆聲，稱看「大公文匯」會看到腦子壞掉。

《文匯報》的消息一被打臉，同集團的《大公報》隨即改口，稱收到消息指「張崑陽上週五離開香港並躲到台灣」，並口徑一同地稱張崑陽曾以香港大專學界國際事務代表團發言人名義，到美國出席國會聽證會，「曾到英國、澳洲等地唱衰香港」。

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