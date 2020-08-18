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    首頁　>　政治

    再爭取統籌分配款 盧秀燕：台中繳稅多也應分得多

    中區國稅局長吳蓮英（左）拜會台中市長盧秀燕（右）。（記者張菁雅攝）

    中區國稅局長吳蓮英（左）拜會台中市長盧秀燕（右）。（記者張菁雅攝）

    2020-08-18 19:31:06

    〔記者張菁雅／台中報導〕財政部中區國稅局長吳蓮英今日拜會台中市長盧秀燕，邀請她與民眾參加9月13日在高美濕地舉辦的「統一發票盃路跑活動」。盧秀燕趁機向吳蓮英反映，台中市民每年上繳的國稅約1516億元，分回來的稅收應該一半，比較合理，各縣市政府才可以更努力拚經濟。

    盧秀燕上月底才為台中統籌分配款太少而叫屈，今日在吳蓮英拜會時，盧秀燕再度提到，過去她擔任立委時，長期在財政委員會，了解各縣市統籌分配款議題，去年台中市民上繳國稅包括營所稅、個人所得稅等，約1516億元，但台中分回來的統籌分配款僅佔市民總繳稅額的1/4。

    盧秀燕表示，中央應自留少一點，分配多一點給地方政府，建議中央評估各縣市繳稅能力，各縣市分回來的稅收分配款，至少占繳稅的一半以上，以台中上繳1516億元來說，如果能夠分配到750億元，會比較合理，「中央不要太集權、太集錢」，稅是地方民眾賺的，應該多留在地方，從事地方家園建設，各縣市政府才可以更努力拚經濟。

    吳蓮英此行是為了邀請盧秀燕及台中市民一同參與「統一發票盃路跑活動」，她也贈送路跑T恤給盧秀燕。對於統籌分配款議題，她表示，此議題牽涉太廣，不是財政部可以決定的。

    中區國稅局長吳蓮英（左3）拜會台中市長盧秀燕（右3）。（記者張菁雅攝）

    中區國稅局長吳蓮英（左3）拜會台中市長盧秀燕（右3）。（記者張菁雅攝）

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