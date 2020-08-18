為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    網路瘋傳「4％民眾黨」黨徽哏圖 網笑翻：年度最佳Logo！

    近來，4%成為象徵民眾黨選情的特別數字，民眾黨更被網友冠上「4%黨」的封號，還有網友、臉書粉專「美感迷因 MemePro」改造民眾黨黨徽，製作出「四％民眾黨」哏圖。（美感迷因 MemePro授權提供）

    近來，4%成為象徵民眾黨選情的特別數字，民眾黨更被網友冠上「4%黨」的封號，還有網友、臉書粉專「美感迷因 MemePro」改造民眾黨黨徽，製作出「四％民眾黨」哏圖。（美感迷因 MemePro授權提供）

    2020-08-18 21:33:57

    首次上稿 08-18 20:09
    更新時間 08-18 21:33

    〔即時新聞／綜合報導〕近來在網路上掀起一波關於民眾黨在高雄市長補選中「4%」得票率的討論，4%也因此成為象徵民眾黨選情的特別數字，民眾黨更被網友冠上「4%黨」的封號，還有網友、臉書粉專「美感迷因 MemePro」改造民眾黨黨徽，製作出「四％民眾黨」哏圖，讓大批網友笑喊，「超有代表性的logo！」、「這黨徽很可以」、「眾望所歸」、「2020年度最佳Logo設計」。

    高雄市長補選日前落幕，代表台灣民眾黨參戰的高雄市議員吳益政僅拿下3.8萬票、得票率僅有4.06%，保證金也無法退回。民眾黨的4%得票率也在網路上掀起熱烈討論。

    有支持民眾黨的網友17日在批踢踢八卦板發文怒罵，「今天ptt（批踢踢）整天在那邊4% 4% 4%仔，新聞文章也回4%，知識型的文章底下也在那邊，不管什麼文都4%。E04！是失智嗎？整天4% 4%是在%三小？」

    還有民眾黨的支持者在批踢踢八卦檢舉板上發文批評，「板上有人使用『4%』、『4%仔』這種字眼推文、發文，這嚴重污衊不同陣營的支持者，甚至試圖使台灣族群分裂」，並建議八卦檢舉板的版主禁止此類發文。

    貼文一出，網友笑喊，「打到你內心深處的痛了嗎？」、「別人才講個真實選出的數字就崩潰」、「4%仔自己在崩潰，也要搞文字獄」；也有網友回文表示，民進黨支持者長期被叫「綠吱」、「1450」、「綠共」、「綠蟑螂」，也沒有因此就玻璃心碎或是哭么不停。

    原創設計師張原禎今（18）日在臉書分享他將民眾黨黨徽中的「眾」字結合「4%」，製成「四％民眾黨」的哏圖。貼文一出，在網路上被熱烈轉傳，網友紛紛笑喊，「超有代表性的logo！」、「這黨徽很可以」、「眾望所歸」、「2020年度最佳Logo設計」、「優質設計」、「才華洋溢」、「浪費才華」；連民眾黨黨員何景榮都在下方留言，「這真的有創意！XDDD連我民眾黨黨員都來朝聖了~民眾黨要振作起來啊！」

    而臉書粉專「美感迷因 MemePro」更將張原禎的原稿製成「動態哏圖」，其中「％」把「眾」字的下半部撞開，民眾黨的英文名字也從「Taiwan People's Party（台灣民眾黨）」變成「Taiwan 4% People's Party（台灣4%民眾黨）」。

    via GIPHY

    設計師張原禎改造民眾黨黨徽，將「眾」字結合「4%」，製成「四％民眾黨」的哏圖。（設計師張原禎授權提供）

    設計師張原禎改造民眾黨黨徽，將「眾」字結合「4%」，製成「四％民眾黨」的哏圖。（設計師張原禎授權提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    讓妻子當柯粉精神領袖？ 王世堅批柯文哲：對不起陳佩琪
    2020-08-18 18:13

    讓妻子當柯粉精神領袖？ 王世堅批柯文哲：對不起陳佩琪
    陳佩琪當柯粉精神領袖？蔡壁如證實：聽柯文哲提過
    2020-08-18 16:43

    陳佩琪當柯粉精神領袖？蔡壁如證實：聽柯文哲提過
    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股

    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股
    傳柯文哲邀當精神領袖 陳佩琪：柯粉龐大是因為很多「琪粉」
    2020-08-18 16:37

    傳柯文哲邀當精神領袖 陳佩琪：柯粉龐大是因為很多「琪粉」
    民眾黨內抓敗選戰犯 蔡壁如辭組織部召集人
    2020-08-18 12:52

    民眾黨內抓敗選戰犯 蔡壁如辭組織部召集人
    派系紛爭不斷 傳柯文哲擬由陳佩琪擔任精神領袖
    2020-08-18 08:40

    派系紛爭不斷 傳柯文哲擬由陳佩琪擔任精神領袖
    藍營內訌！「告別韓流」是幹話？ 徐巧芯犀利嗆爆葉元之
    2020-08-18 00:35

    藍營內訌！「告別韓流」是幹話？ 徐巧芯犀利嗆爆葉元之
    柯粉出征罵她是「草包立委」！ 賴品妤亮大絕招完美擊殺
    2020-08-17 00:21

    柯粉出征罵她是「草包立委」！ 賴品妤亮大絕招完美擊殺
    政治今日熱門
    2020-08-18 06:41

    糗！駐港共軍秀肌肉 專家點破影片8大缺失：故意鬧笑話？

    2020-08-18 08:40

    派系紛爭不斷 傳柯文哲擬由陳佩琪擔任精神領袖

    2020-08-18 09:00

    杜絕放話文化 林于凱將參選時力決策委員

    2020-08-18 09:21

    李彥秀：沒有憲法就無「92共識」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播