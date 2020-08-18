網路瘋傳「4％民眾黨」黨徽哏圖 網笑翻：年度最佳Logo！

近來，4%成為象徵民眾黨選情的特別數字，民眾黨更被網友冠上「4%黨」的封號，還有網友、臉書粉專「美感迷因 MemePro」改造民眾黨黨徽，製作出「四％民眾黨」哏圖。（美感迷因 MemePro授權提供）

2020-08-18 21:33:57

首次上稿 08-18 20:09

更新時間 08-18 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕近來在網路上掀起一波關於民眾黨在高雄市長補選中「4%」得票率的討論，4%也因此成為象徵民眾黨選情的特別數字，民眾黨更被網友冠上「4%黨」的封號，還有網友、臉書粉專「美感迷因 MemePro」改造民眾黨黨徽，製作出「四％民眾黨」哏圖，讓大批網友笑喊，「超有代表性的logo！」、「這黨徽很可以」、「眾望所歸」、「2020年度最佳Logo設計」。

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高雄市長補選日前落幕，代表台灣民眾黨參戰的高雄市議員吳益政僅拿下3.8萬票、得票率僅有4.06%，保證金也無法退回。民眾黨的4%得票率也在網路上掀起熱烈討論。

有支持民眾黨的網友17日在批踢踢八卦板發文怒罵，「今天ptt（批踢踢）整天在那邊4% 4% 4%仔，新聞文章也回4%，知識型的文章底下也在那邊，不管什麼文都4%。E04！是失智嗎？整天4% 4%是在%三小？」

還有民眾黨的支持者在批踢踢八卦檢舉板上發文批評，「板上有人使用『4%』、『4%仔』這種字眼推文、發文，這嚴重污衊不同陣營的支持者，甚至試圖使台灣族群分裂」，並建議八卦檢舉板的版主禁止此類發文。

貼文一出，網友笑喊，「打到你內心深處的痛了嗎？」、「別人才講個真實選出的數字就崩潰」、「4%仔自己在崩潰，也要搞文字獄」；也有網友回文表示，民進黨支持者長期被叫「綠吱」、「1450」、「綠共」、「綠蟑螂」，也沒有因此就玻璃心碎或是哭么不停。

原創設計師張原禎今（18）日在臉書分享他將民眾黨黨徽中的「眾」字結合「4%」，製成「四％民眾黨」的哏圖。貼文一出，在網路上被熱烈轉傳，網友紛紛笑喊，「超有代表性的logo！」、「這黨徽很可以」、「眾望所歸」、「2020年度最佳Logo設計」、「優質設計」、「才華洋溢」、「浪費才華」；連民眾黨黨員何景榮都在下方留言，「這真的有創意！XDDD連我民眾黨黨員都來朝聖了~民眾黨要振作起來啊！」

而臉書粉專「美感迷因 MemePro」更將張原禎的原稿製成「動態哏圖」，其中「％」把「眾」字的下半部撞開，民眾黨的英文名字也從「Taiwan People's Party（台灣民眾黨）」變成「Taiwan 4% People's Party（台灣4%民眾黨）」。

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設計師張原禎改造民眾黨黨徽，將「眾」字結合「4%」，製成「四％民眾黨」的哏圖。（設計師張原禎授權提供）

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