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    首頁　>　政治

    「罷邁」臉書社團起底！前身叫「我要讓你懷孕」、「雞雞社團」

    2020-08-18 18:53:46
    準高雄市長陳其邁（見圖中）15日才剛當選，就有網友揚言「你割草，我割麥子」，成立罷免陳其邁的粉專及社團。（記者李惠洲攝）

    準高雄市長陳其邁（見圖中）15日才剛當選，就有網友揚言「你割草，我割麥子」，成立罷免陳其邁的粉專及社團。（記者李惠洲攝）

    〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長陳其邁8月15日在高雄市長補選中勝出。但是才剛當選，就有網友揚言「你割草，我割麥子」，成立罷免陳其邁的粉專及社團。其中，一個社團「割麥行動（罷免陳其邁行動團）」被起底發現社團創立時叫做「我要讓你懷孕」，還改名超過10次以上，其中不乏「雞雞社團」、「垃圾社團」、「勃起打到臉」等詭異名稱。

    根據臉書公開資料顯示，「割麥行動（罷免陳其邁行動團）」在2017年4月成立，當時社團名稱為「我要讓你懷孕」，後來曾經改名「宵夜分享區」、「勃起打到臉」、「兔兔的帝國」、「Tik Tok抖音」、「雞雞社團」、「垃圾社團」等名稱，去年7月更名為「韓國瑜高雄市長未來總統的韓家軍加油區」。

    這個號召罷免陳其邁的臉書社團創立時叫「我要讓你懷孕」，後來改名10次以上，曾用過「雞雞社團」、「垃圾社團」、「勃起打到臉」等詭異名稱。（擷取自溫朗東臉書）

    這個號召罷免陳其邁的臉書社團創立時叫「我要讓你懷孕」，後來改名10次以上，曾用過「雞雞社團」、「垃圾社團」、「勃起打到臉」等詭異名稱。（擷取自溫朗東臉書）

    時事評論員溫朗東今日在臉書轉貼此訊息，並表示，如果遞出加入社團申請，審核問題還會問：「為甚麼支持韓國瑜、最滿意韓國瑜哪些政績、可以幫韓總宣導正確資訊嗎？」讓他笑稱，「社團已經改名為『割邁行動』了，審核問題也該更新一下了吧！」

    貼文下方，網友也紛紛留言表示「太混了吧」、「靠！你都比版主認真！XD」、「宵夜社團滿好的呀，改名就衰了」。另有已經加入社團的網友指出，其實社團是「反串社團」，連管理員都是反串的。

    另有網友表示，由「罷免陳其邁聯盟」發起「公民割麥子」活動，才是韓粉設立的罷免社團，但已經設為私密社團，無法用搜尋找到。恐怕因為這樣，許多不得其門而入的韓粉，才會誤申請到網友惡搞的「反串」社團。

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