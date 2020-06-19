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府將撤銷監院副院長提名？ 黃健庭搖頭：沒有啊

對於媒體詢問，「府方要撤銷提名嗎？」黃健庭搖頭說，「沒有啊」。（記者廖振輝攝）

對於媒體詢問，「府方要撤銷提名嗎？」黃健庭搖頭說，「沒有啊」。（記者廖振輝攝）

2020-06-19 16:44:31

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨籍前台東縣長黃健庭將出任監察院副院長，引發藍綠反彈，總統府也臨時取消發布記者會。黃健庭下午受訪被問到府方有沒有說要撤銷提名，他搖頭說，「沒有啊」，並表示，就是知道府方取消記者會，才決定對外說明相關爭議。

黃健庭指出，府方通知他下午發布記者會要取消，也因為有些爭議需要釐清，他就決定對外說明，讓社會大眾了解，以正視聽。被問到如今朝野雜音很多，若最後沒被提名？他回應，自己原以為不會在公職服務，本來就沒有期待什麼，這項提名對他來說是非常意外的事，如果沒能順利、達到讓台灣社會更和諧的目標，他會退出提名。

對於媒體詢問，「府方要撤銷提名嗎？」黃健庭搖頭說，「沒有啊」，並強調，他是說如果國民黨不祝福，他會退出提名，至於停權，依國民黨黨章進入監院本來就應該停權，規定怎麼樣就怎麼樣。

黃健庭表示，昨天下午已和國民黨主席江啟臣談過，並清楚告知自己是接任監察院副院長一職，跟他講得很清楚，黨內規定怎麼做，就照黨規處理，從媒體上看到黨內意見，仍覺得遺憾、無奈，但最終仍希望得到祝福。他並強調，自己是國民黨員、藍營的一份子，這點不會改變，如果因為這樣必須走到跟國民黨決裂這步，沒有意義。

對於藍營分析提名黃健庭是「一桃殺三士」，黃健庭表示，大家怎麼看待，他都尊重；被問到會不會退黨，他也說，藍綠之間對立非常厲害，完全能理解氣氛不是很好，都尊重，應該會再找時間跟江啟臣談。

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