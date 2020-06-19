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接受監院副院長提名引反彈 黃健庭：若得不到國民黨祝福寧可退出

前台東縣長黃健庭出面召開記者會表示，國民黨若不祝福，他寧可退出。（記者廖振輝攝）

前台東縣長黃健庭出面召開記者會表示，國民黨若不祝福，他寧可退出。（記者廖振輝攝）

2020-06-19 15:36:56

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨籍前台東縣長黃健庭接受蔡英文總統提名出任監察院副院長，引發民進黨抗議、國民黨批評，總統府也臨時取消發布記者會。黃健庭下午在立院開記者會，他說，如果自己的提名案不能得到國民黨的祝福，那他寧可退出。

黃健庭強調，他的提名案如果不能得到國民黨的祝福，那他寧可退出，之所以接受提名，是希望台灣社會更和諧，自己過去歷練能為國家所用，若不能達成這樣的目的，就失去意義了。

黃健庭聲明指出，之所以接受提名，是因為這是一個超越黨派、可以獨立行使職權的職務，以他過去22年民代和行政首長的歷練，相信他可以扮演人民和公務體系的橋樑，不只是監督，還要幫助公務員勇敢做對的事。

黃健庭聲明提到，他事前已親自向國民黨主席江啟臣報告此事，他了解監察院是一個超越黨派、獨立運作的機關，監委向來是由各黨派推薦組成，是為國家效力，不是為政黨，是否要停止黨權，他絕對尊重黨紀處理。

針對自己牽涉的司法案件，他說，自己承受很大冤屈，貪污部分，每一審都判決無罪，證明他沒有貪污，對於二審法院以違反商業會計法判刑5個月，雖能易科罰金，但他不接受，決定上訴到底，爭取清白，也有信心司法會還他公道。

在美麗灣爭議部分，黃健庭說，監院糾正的是開發前的作為，並非他任內的決策，地方人士和莿桐部落大多希望美麗灣營運，很失望無法繼續，環評無效是程序理由，與環境保護無關，不能就此論定是違法開發。

前台東縣長黃健庭出面召開記者會。（記者陳昀攝）

前台東縣長黃健庭出面召開記者會。（記者陳昀攝）

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