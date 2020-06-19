台北地下街消防安檢又不及格 議員爆舊缺失未改善還增加

北市議員李建昌上月揭露台北地下街消防設備連續3次檢查不合格，今天再度爆料本月3日消防局到現場複查仍不合格，不僅舊缺失未改善，還新增缺失，台北市長柯文哲（見圖）則表示不知道這件事。（記者方賓照攝）

2020-06-19 15:39:54

〔記者楊心慧／台北報導〕錢櫃KTV北市林森店惡火燒出台北市公安危機，議員李建昌上個月揭露位於台北車站下方的台北地下街，消防設備連續3次檢查不合格。李建昌今天再度爆料本月3日消防局到現場複查仍不合格，不僅舊缺失未改善，還新增缺失，包含自動灑水設備迴路故障不斷鳴動、火警自動警報設備的舊主機出現新的故障點，他痛批市場處該如何兌現6月讓消防設備全數合格的承諾？

台北市長柯文哲今上午前往台北市議會進行專案報告，李建昌表示，據內部人士爆料，本次火警自動警報設備、手動警報設備，及排煙設備舊缺失沒改完，新缺失又增加，市場處對外宣稱還在測試防災改善工程，但其實是在敷衍，因為線路都還沒接到新系統進行測試。

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李建昌強調，7月21日消防局就會再次到場複查，市場處幾乎只剩一個月的時間改善消防缺失，若複檢沒過，台北地下街將被迫停業一個月，市場處作為主管機關未把關消防安全，還可能害商家被迫停業！

柯文哲表示不知道這件事，遭李建昌痛批，攸關人民安全的問題，市長竟然不知道？台北市副市長黃珊珊表示，尚未和市長報告，本來是預計下週要和市長整合報告，李批評，攸關人命的事要隨時掌握，如今台北地下街舊問題沒解決，新問題又來，現在已經6月19日，市場處到底在幹什麼，離6月底只剩約10天的時間，如何兌現6月讓消防設備全數合格的承諾？

市場處長陳庭輝表示，消防改善已經施工完成，目前在測試階段。李痛批是謊言，要求市場處去問新工處、消防局。議長陳錦祥則要求，市府官員去李建昌議員研究室說明。

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