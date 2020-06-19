為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台北地下街消防安檢又不及格 議員爆舊缺失未改善還增加

北市議員李建昌上月揭露台北地下街消防設備連續3次檢查不合格，今天再度爆料本月3日消防局到現場複查仍不合格，不僅舊缺失未改善，還新增缺失，台北市長柯文哲（見圖）則表示不知道這件事。（記者方賓照攝）

北市議員李建昌上月揭露台北地下街消防設備連續3次檢查不合格，今天再度爆料本月3日消防局到現場複查仍不合格，不僅舊缺失未改善，還新增缺失，台北市長柯文哲（見圖）則表示不知道這件事。（記者方賓照攝）

2020-06-19 15:39:54

〔記者楊心慧／台北報導〕錢櫃KTV北市林森店惡火燒出台北市公安危機，議員李建昌上個月揭露位於台北車站下方的台北地下街，消防設備連續3次檢查不合格。李建昌今天再度爆料本月3日消防局到現場複查仍不合格，不僅舊缺失未改善，還新增缺失，包含自動灑水設備迴路故障不斷鳴動、火警自動警報設備的舊主機出現新的故障點，他痛批市場處該如何兌現6月讓消防設備全數合格的承諾？

台北市長柯文哲今上午前往台北市議會進行專案報告，李建昌表示，據內部人士爆料，本次火警自動警報設備、手動警報設備，及排煙設備舊缺失沒改完，新缺失又增加，市場處對外宣稱還在測試防災改善工程，但其實是在敷衍，因為線路都還沒接到新系統進行測試。

李建昌強調，7月21日消防局就會再次到場複查，市場處幾乎只剩一個月的時間改善消防缺失，若複檢沒過，台北地下街將被迫停業一個月，市場處作為主管機關未把關消防安全，還可能害商家被迫停業！

柯文哲表示不知道這件事，遭李建昌痛批，攸關人民安全的問題，市長竟然不知道？台北市副市長黃珊珊表示，尚未和市長報告，本來是預計下週要和市長整合報告，李批評，攸關人命的事要隨時掌握，如今台北地下街舊問題沒解決，新問題又來，現在已經6月19日，市場處到底在幹什麼，離6月底只剩約10天的時間，如何兌現6月讓消防設備全數合格的承諾？

市場處長陳庭輝表示，消防改善已經施工完成，目前在測試階段。李痛批是謊言，要求市場處去問新工處、消防局。議長陳錦祥則要求，市府官員去李建昌議員研究室說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
示警片》台北地下街消安連3違規 李建昌批柯市長竟不知！
2020-05-06 16:07

示警片》台北地下街消安連3違規 李建昌批柯市長竟不知！
柯文哲不知台北地下街安檢缺失 市場處回應盼6月底改善完成
2020-05-04 17:54

柯文哲不知台北地下街安檢缺失 市場處回應盼6月底改善完成
主謀策劃這場 「黃金搶案」佈局已久

主謀策劃這場 「黃金搶案」佈局已久
台北地下街消安檢查連3次違規 柯P不知道又挨轟
2020-05-04 12:45

台北地下街消安檢查連3次違規 柯P不知道又挨轟
台北地下街消防安檢不合格 立委忍不住飆粗口
2020-05-04 10:45

台北地下街消防安檢不合格 立委忍不住飆粗口
亂市投資救星存基金

亂市投資救星存基金
政治今日熱門
2020-06-18 16:59

國民黨議員李雅靜落淚 籲黨中央徵召在地高雄人參選市長

2020-06-18 16:25

學校冷氣經費無著 中市民政局遭爆不樂之捐

2020-06-18 16:31

瞄準南投縣長大位！許淑華引進資源汰換5000課桌椅

2020-06-18 16:28

人權保障推動小組決議 各部會應設人權教育專責人員

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播