不支持黃健庭當監察院副院長 賴品妤憂破壞民進黨形象

民進黨立委賴品妤反對此次監察院副院長人事提名案。（資料照）

2020-06-19 14:20:48

〔即時新聞／綜合報導〕總統將提名國民黨籍前台東縣長黃健庭為監察院副院長，引發民進黨內不少批評，黨內新科立委賴品妤今日稍早也在臉書上表態，不支持此次監察院副院長提名。賴品妤提出黃健庭先前的種種爭議，反問「這樣的操守，有辦法擔任台灣最高監察機關的副院長嗎？」擔憂民進黨會因為此次人事安排而破壞防疫、拚經濟的形象，籲府方慎重考慮。

賴品妤今日透過臉書指出，她反對府方將提名黃健庭出任監察院副院長。她表示，監察院是台灣最高監察機關，負責監督行政機關的施政有無違法失職，行駛彈劾、糾舉、糾正和審計權，而作為監督者的角色，操守必須清明廉潔，才能以德服人。

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賴品妤列舉黃健庭先前的種種爭議，包含在擔任立委期間，涉嫌收受回扣、作假帳、幫助逃漏稅而被判刑，以及在台東縣長任內的美麗灣度假村爭議，賴品妤反問「這樣的操守，真的能夠公正不阿的監督行政機關嗎？如此人選，真的有辦法擔任台灣最高監察機關的副院長嗎？」

她也指出，大家對監察院轉型成「國家人權委員會」有很深的期待，雖然府方強調這次提名原則，是不分黨派的選賢與能，「但選到一個爭議不斷的，要怎麼監察、怎麼顧人權？」

賴品妤最後呼籲府方能夠慎重考慮此次人事安排，以免讓執政黨好不容易在防疫、拚經濟等累積的正面形象功虧一簣，並傷害人民對政府的信任。

原定在今日下午3時舉行的監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會，稍早總統府突然通知取消。

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