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陳菊適合任監察院長嗎？ 柯文哲：誰提名的誰負責

柯文哲被問到「陳菊適合任監察院長嗎？」先「呵呵」笑了兩聲後說，誰提名的誰就要負責。（記者方賓照攝）

柯文哲被問到「陳菊適合任監察院長嗎？」先「呵呵」笑了兩聲後說，誰提名的誰就要負責。（記者方賓照攝）

2020-06-19 13:57:01

〔記者楊心慧／台北報導〕外傳總統府今下午將公布新一屆監委提名名單，總統府秘書長陳菊出任監察院長。台北市長柯文哲今上午赴台北市議會進行專案報告，台北市議員王鴻薇問柯，陳菊適合任監察院長嗎？是否擔心未來被監察院下手？柯文哲先「呵呵」笑了兩聲，表示認為誰提名的誰就要負責；至於是否擔心被下手，柯說：「擔心也沒用」。

王鴻薇先詢問高雄市長開始登記參選，民眾黨是否有人會登記？柯文哲答詢時表示，尚未確定人選。

王鴻薇說，政黨合作放話、消費太多，感覺被吃豆腐，而現在總統要提名前總統府秘書長陳菊任監察院長，認為陳菊任監察院長適合嗎？柯文哲先「呵呵」笑了兩聲，表示認為誰提名的誰就要負責。

王鴻薇接著問：「是否擔心未來監察院對你下手？」柯文哲說，已經習慣了，他以前就是被監察院彈劾，才會選台北市長的。被追問已有心理準備？柯大笑說，時代在進步，監察院也會越來越進步，但他個人主張三權分立。

王鴻薇表示，過去陳師孟當監察院副院長，但個人政治立場鮮明，對司法人員追殺、恣意妄為，在監察院的模樣大家通通都看過，她認為陳菊的政治性格不會比陳師孟少，但陳菊手腕一定比陳師孟高明，未來2022年選舉，陳菊過去是輔選大將，未來監察院可能會被當成輔選院，可能變成像選舉總部一樣，過去柯批評陳菊那麼多，會不會擔心？柯文哲表示，擔心也沒用。

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