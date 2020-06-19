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九二共識成「歷史描述」 江啟臣：不是國民黨變而是北京與民進黨

國民黨主席江啟臣表示，「九二共識」的變，不是國民黨的變，而在於北京當局與民進黨，才會造成今天台灣民眾對「九二共識」的誤解與不信任。（記者簡榮豐攝）

國民黨主席江啟臣表示，「九二共識」的變，不是國民黨的變，而在於北京當局與民進黨，才會造成今天台灣民眾對「九二共識」的誤解與不信任。（記者簡榮豐攝）

2020-06-19 13:48:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨改革委員會兩岸論述組建議報告將「九二共識」當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」，主張改以4大支柱建構台海新關係，該黨主席江啟臣在做結論時則強調，「九二共識」的變，不是國民黨的變，而在於北京當局與民進黨，才會造成今天台灣民眾對「九二共識」的誤解與不信任，他並以過去扮演兩岸求同存異的重要工具形容「九二共識」。

江啟臣指出，建議案的前言中把「九二共識」的過去與現在狀況做出精簡、客觀的敘述，但無論如何，解決兩岸問題絕非「一國兩制」，那是北京當局的目標，國民黨無法接受，「九二共識」則是過去扮演兩岸求同存異的重要工具。

他強調，民進黨的兩岸目標是台獨黨綱，中國大陸的目標則是「一國兩制」，4大支柱則是國民黨處理兩岸關係時，要守住的基本前提。

江啟臣說，「九二共識」的變，不是國民黨的變，而是在於北京當局與民進黨，才會造成台灣民眾對「九二共識」的誤解與不信任。

此外，談到國民黨存在世代代溝問題時，江啟臣指出，國民黨需要做黨內觀念的釐清、辯論並且整合，有關價值論述，要體現國內外環境，不同世代確實對於政治看法有落差，國民黨必須面對，否則永遠只是原地踏步，他希望黨內放開心胸，並強調理念價值沒有是哪一個政黨所專屬的，「我們絕對不是『小綠』」，也絕對無法接受這種稱呼，國民黨要走回正統的中華民國路線與中道路線，堅持國家主權與自由、民主、人權，這也絕非民進黨的專利，而是當年孫中山所講的，也是國民黨的理念，全黨應該把孫中山革命的理念、人民為本的核心價值找回來。

國民黨所謂的4大支柱為堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮。

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