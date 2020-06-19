澎湖媽祖文化園區20日決戰議會 環團、前縣政顧問籲善盡監督權

媽祖文化園區工程預算案，20日決戰議會。（記者劉禹慶攝）

2020-06-19 13:43:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖媽祖文化園區上週透過全民調，排除大倉設立的選項，澎湖縣政府決定改設重光開發區，20日工程案2.5億元預算將送交議會決戰，海洋公民基金會、前縣政顧問郁國麟紛紛疾呼，議會應善盡監督之責，不要步上大倉媽祖案後塵。

由於澎湖縣議會屬於「和議制」，針對重大議案，採取先溝通取得共識方式，主要是顧及議會和諧，此制度已沿用多年，因此海洋公民基金會擔憂，議會裡多數議員紛紛「尊重」縣長賴峰偉的行政裁量權為由，讓縣府媽祖經費強渡關山，表達強烈譴責這樣監督功能不彰的議會！

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海洋公民基金會指出，107年度澎縣府的收入減去支出為1.9億；108年度則為負7.6億。現階段賴縣府根據民意所做的媽祖文化園區修改，幾乎僅有工程案名稱，要求賴縣府應做好全盤規劃，再提案送審，也呼籲議員們嚴格把關，審查階段應記名表決以示負責。呼籲民眾打電話給選區議員，請議員們依照自己權責行使監督權，要求對此案請縣長到議會專案報告。

另外，郁國麟則要求旅遊處說明，重光開發案樺福公司搞一半、只立柱的基地仲裁有結果了嗎？要付多少錢贖回？贖回的預算議會通過了嗎？預立媽祖神像的基地什麼時候能騰空交給工務處？當建築基地沒著落，就急著送2.5億的預算，當中有什麼蹊蹺？且這全得向銀行借，平均每位縣民負債2500元。

澎湖縣政府規劃媽祖文化園區的重光開發區，牽涉與樺福公司合約賠償問題。（記者劉禹慶攝）

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