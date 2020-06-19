為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

澎湖媽祖文化園區20日決戰議會 環團、前縣政顧問籲善盡監督權

媽祖文化園區工程預算案，20日決戰議會。（記者劉禹慶攝）

媽祖文化園區工程預算案，20日決戰議會。（記者劉禹慶攝）

2020-06-19 13:43:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖媽祖文化園區上週透過全民調，排除大倉設立的選項，澎湖縣政府決定改設重光開發區，20日工程案2.5億元預算將送交議會決戰，海洋公民基金會、前縣政顧問郁國麟紛紛疾呼，議會應善盡監督之責，不要步上大倉媽祖案後塵。

由於澎湖縣議會屬於「和議制」，針對重大議案，採取先溝通取得共識方式，主要是顧及議會和諧，此制度已沿用多年，因此海洋公民基金會擔憂，議會裡多數議員紛紛「尊重」縣長賴峰偉的行政裁量權為由，讓縣府媽祖經費強渡關山，表達強烈譴責這樣監督功能不彰的議會！

海洋公民基金會指出，107年度澎縣府的收入減去支出為1.9億；108年度則為負7.6億。現階段賴縣府根據民意所做的媽祖文化園區修改，幾乎僅有工程案名稱，要求賴縣府應做好全盤規劃，再提案送審，也呼籲議員們嚴格把關，審查階段應記名表決以示負責。呼籲民眾打電話給選區議員，請議員們依照自己權責行使監督權，要求對此案請縣長到議會專案報告。

另外，郁國麟則要求旅遊處說明，重光開發案樺福公司搞一半、只立柱的基地仲裁有結果了嗎？要付多少錢贖回？贖回的預算議會通過了嗎？預立媽祖神像的基地什麼時候能騰空交給工務處？當建築基地沒著落，就急著送2.5億的預算，當中有什麼蹊蹺？且這全得向銀行借，平均每位縣民負債2500元。

澎湖縣政府規劃媽祖文化園區的重光開發區，牽涉與樺福公司合約賠償問題。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府規劃媽祖文化園區的重光開發區，牽涉與樺福公司合約賠償問題。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民調結果不贊成續建居多！澎湖媽祖文化園區 大倉島確定出局
2020-06-12 19:22

民調結果不贊成續建居多！澎湖媽祖文化園區 大倉島確定出局
澎湖媽祖文化園區全民調引反彈 環團要求暫停
2020-06-08 19:00

澎湖媽祖文化園區全民調引反彈 環團要求暫停
台南最美巴洛克建築精雕落成

台南最美巴洛克建築精雕落成
澎湖媽祖文化園區全民調 單一選項引反彈
2020-06-08 16:01

澎湖媽祖文化園區全民調 單一選項引反彈
澎湖媽祖文化園區大倉、重光二選一 全民調對決
2020-06-05 18:03

澎湖媽祖文化園區大倉、重光二選一 全民調對決
富蘭克林15檔基金0手續費 帶您反攻市場

富蘭克林15檔基金0手續費 帶您反攻市場
政治今日熱門
2020-06-18 16:59

國民黨議員李雅靜落淚 籲黨中央徵召在地高雄人參選市長

2020-06-18 14:50

被指黨員「不倫戀」來源 蔡壁如：我是放話文化最深受害者

2020-06-18 15:06

回應「朱立倫倡議」 江啟臣：感謝朱再次提醒改革的重要性

2020-06-18 14:50

台海軍情》共機連3日擾台 空軍：中國殲10、殲11戰機今擾我西南空域

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播