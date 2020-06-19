監委名單陳菊、黃健庭、陳伸賢 民眾黨：投不下去

民眾黨團上午開記者會，痛斥監委名單讓人投不下去。（民眾黨團提供）

2020-06-19 12:11:52

〔記者陳昀／台北報導〕總統府今將公布監委名單，立法院民眾黨團上午召開記者會，點名可望接任監察院正副院長及監委的陳菊、黃健庭及陳伸賢，讓人「投不下去」，黨團總召賴香伶痛斥，這份名單並未脫離酬庸、令人痛心，蔡總統的提名真的符合自己所說的四大原則嗎？民進黨立委投得下去嗎？

民眾黨發言人楊寶楨盤點，陳菊高雄市長任內，高市府遭監院糾正達23件，2005年擔任勞委會主委時，也因外勞抗爭事件下台；黃健庭2004年因收受藥商回扣遭判刑、2012年又捲入美麗灣開發案爭議，被民進黨批評「貪污」；陳伸賢2008年因后豐斷橋事件遭監院彈劾。

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賴香伶批評，這份名單等這麼久才公布，之前大家就質疑過有什麼不能公開？現在看到這份讓人疑惑的名單，真的投不下去，也請問民進黨立委，真的投得下去嗎？近年監院淪為政治打手、酬庸式分配，民進黨喊了幾十年廢除考監，但二度執政時現象沒改善，名單也沒有脫離酬庸、令人痛心，

賴香伶也質疑，這份名單符合蔡總統說的超越黨派、兼容多元意見、多元領域、化解對立「四大原則」嗎？不是讓人權鬥士擔任監委，就能化解酬庸的質疑，人權委員會也無法粉飾事實，她沉痛表示，蔡總統沒有達成自己的目標，反淪為自己口中沒改革的國民黨。

「真的換了位置就換腦袋！」黨團副總召張其祿說，民進黨過去主張把不合宜的五權架構改成三權分立甚至是內閣制以及廢除考監兩院，如今應一併讓體制到位、回歸三權分立，不是可以酬庸、政治操作，就拿出來提好提滿，與其提出爭議名單，不如先暫停提名，民進黨已掌握所有權力，何必急於一時？

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