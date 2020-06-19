幫推、投石2公司搶政府標案惹議 議員踢爆柯市府每年給錢

台北市長柯文哲昨稱確信台北市政府沒有問題，今天台北市議員游淑慧就踢爆，幫推、投石2公司也拿下北市多個標案。（記者方賓照攝）

2020-06-19 12:25:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨昨質疑文總秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶為「幫推」、「投石」2公司的門神，涉及自肥而標到總統府等政府標案，台北市長柯文哲昨被問及看法，僅說他確信台北市政府沒有問題。豈料，今天台北市議員游淑慧就踢爆，幫推、投石也拿下北市多個標案，最誇張是其中包括以100萬拍攝台北山林的宣傳片，讓游不滿質疑為何還需要花1500萬請國家地理頻道拍攝同樣題材？難道台北人、台灣人比較低階看便宜的，外國人就看貴的？

對此，北市觀傳局長劉奕霆表示，兩家公司在觀傳局的標案都是公開評選，並無其他問題。

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柯文哲上午赴議會專案報告，游淑慧指出，幫推、投石都是在2016年一成立就拿下北市府的標案，「幫推」拍了柯上任2週年的影片，而「投石」更是從2017年開始，每年拿到觀傳局300萬以上的案子，到現在已經拿了一千多萬，到底哪來的新成立公司，可以每年拿到價格這麼高的案子？酸柯還真肯給新創公司機會。

她並質疑，竟然有一筆100萬預算，用來拍攝「你所未見的台北山林x台北」影片，那為何近期還要花1500萬預算請國家地理頻道拍台北大縱走？

市府官員解釋1500萬中還包括託播等費用，柯文哲則回「受眾不同」，游聞言不滿大罵既然連副市長黃珊珊都說國人不知道台北有哪些山，結果市府花大錢拍攝國際宣傳影片？給國人看的還比較便宜，難道台北人、台灣人比較低階嗎？且台北市的山有多樣化到有需要這樣一拍再拍嗎？不過柯都沒有回應。

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