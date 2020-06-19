為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

YouBike 1.0與2.0不相容惹議 柯文哲改口：沒有發現不合理的地方

YouBike 2.0與1.0兩種系統不相容惹批評，市長柯文哲日前曾說「1.0跳2.0要怎麼跳，我腦袋裡面怎麼想，都想不出方法，很麻煩」，今天上午到市議會專案報告，卻改口「沒有不合理的地方」。（記者方賓照攝）

YouBike 2.0與1.0兩種系統不相容惹批評，市長柯文哲日前曾說「1.0跳2.0要怎麼跳，我腦袋裡面怎麼想，都想不出方法，很麻煩」，今天上午到市議會專案報告，卻改口「沒有不合理的地方」。（記者方賓照攝）

2020-06-19 10:22:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府力推YouBike 2.0，預計明年底全面汰換1.0，但兩種系統不相容、雙北地區不互通都惹批評，市長柯文哲日前曾說「1.0跳2.0要怎麼跳，我腦袋裡面怎麼想，都想不出方法，很麻煩」，今天上午到市議會專案報告，卻改口「沒有發現不合理的地方」。

柯文哲報告時說明，1.0的車柱需要接電，所以設置地點有限，但2.0則是直接把電池設置在腳踏車上，以太陽能的方式供電，設置門檻低，預計到明年底，要從現在的400個站點，增加到1200站點。

他提到原本的規劃是在4年內轉換完成，他認為「拖那麼久大家會抓狂」，所以在預算2億6千萬不變的情況下，把期程提前到2021年，預計7月送連續性預算進議會審查，8月會再調查一遍設置站點。

但對於1.0和2.0系統不相容爭議，柯文哲僅以「針對公司提出的困難點檢查一遍，沒有發現不合理的地方」模糊帶過，強調2.0的柱子不用接電，可以設置更多站點。

不過，新北市擬不跟進2.0，雙共同北生活圈陷分歧，恐成通勤族惡夢。對此，柯文哲說，未來會留下1000輛1.0的自行車，沿著雙北轉換率高的交界設置，方便民眾換車；目前雙北每天平均有2000輛次的流通率。

柯說，為此還特地請教數學專家，進行各地區的數據分析，會先從雙北流通率低的地方開始汰換，累積經驗後才動流通量高的核心地區，用科學方法把整個策略思考過一遍。（10:23更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北YouBike不會停 雙北互借還續研商
2020-06-18 16:09

新北YouBike不會停 雙北互借還續研商
雙北YouBike不同調 營運商捷安特：不便回覆
2020-06-18 15:19

雙北YouBike不同調 營運商捷安特：不便回覆
富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點

富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點
雙北YouBike未來不同調？ 柯文哲：有些麻煩
2020-06-18 14:04

雙北YouBike未來不同調？ 柯文哲：有些麻煩
YouBike升級2.0雙北不同調 侯友宜：一定會共同合作
2020-06-18 11:42

YouBike升級2.0雙北不同調 侯友宜：一定會共同合作
亂市投資救星存基金

亂市投資救星存基金
政治今日熱門
2020-06-18 12:15

助理變共諜》前助理涉共諜案 張麗善、陳進丁、陳淑慧說話了 影片

2020-06-18 14:00

藍營︰蔡英文應說明林錦昌、李厚慶是否為「幫推」、「投石」門神

2020-06-18 11:41

北市都更中心領14個月績效獎金高官人還在 徐弘庭酸柯文哲「昏君」

2020-06-18 11:43

藍營邀赴釣魚台宣示主權 黃偉哲：我保釣但沒去釣魚計畫

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播