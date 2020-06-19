YouBike 1.0與2.0不相容惹議 柯文哲改口：沒有發現不合理的地方

YouBike 2.0與1.0兩種系統不相容惹批評，市長柯文哲日前曾說「1.0跳2.0要怎麼跳，我腦袋裡面怎麼想，都想不出方法，很麻煩」，今天上午到市議會專案報告，卻改口「沒有不合理的地方」。（記者方賓照攝）

2020-06-19 10:22:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府力推YouBike 2.0，預計明年底全面汰換1.0，但兩種系統不相容、雙北地區不互通都惹批評，市長柯文哲日前曾說「1.0跳2.0要怎麼跳，我腦袋裡面怎麼想，都想不出方法，很麻煩」，今天上午到市議會專案報告，卻改口「沒有發現不合理的地方」。

柯文哲報告時說明，1.0的車柱需要接電，所以設置地點有限，但2.0則是直接把電池設置在腳踏車上，以太陽能的方式供電，設置門檻低，預計到明年底，要從現在的400個站點，增加到1200站點。

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他提到原本的規劃是在4年內轉換完成，他認為「拖那麼久大家會抓狂」，所以在預算2億6千萬不變的情況下，把期程提前到2021年，預計7月送連續性預算進議會審查，8月會再調查一遍設置站點。

但對於1.0和2.0系統不相容爭議，柯文哲僅以「針對公司提出的困難點檢查一遍，沒有發現不合理的地方」模糊帶過，強調2.0的柱子不用接電，可以設置更多站點。

不過，新北市擬不跟進2.0，雙共同北生活圈陷分歧，恐成通勤族惡夢。對此，柯文哲說，未來會留下1000輛1.0的自行車，沿著雙北轉換率高的交界設置，方便民眾換車；目前雙北每天平均有2000輛次的流通率。

柯說，為此還特地請教數學專家，進行各地區的數據分析，會先從雙北流通率低的地方開始汰換，累積經驗後才動流通量高的核心地區，用科學方法把整個策略思考過一遍。（10:23更新）

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