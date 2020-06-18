傳前台東縣長黃健庭擔任監院副院長 林淑芬：不可思議

外傳國民黨籍前台東縣長黃健庭（圖前排）成為監察院副院長人選黑馬，民進黨立委林淑芬受訪時大表「不可思議」。（資料照，記者張聰秋攝）

2020-06-18 23:47:03

〔記者吳書緯／台北報導〕外傳國民黨籍前台東縣長黃健庭成為監察院副院長人選黑馬；民進黨立委林淑芬受訪時大表「不可思議」，並表示若傳聞屬實，要彈劾糾正公務機關和公務員的監察院，若副院長都曾因貪污被判刑後來更審無罪換成協助逃漏稅被判刑，而為了護航美麗灣飯店，踐踏原住民和海岸環境，藐視踐踏法律罔顧程序，質疑黃真有資格當副院長監察所有公務體系？

今晚傳出黃健庭可望獲蔡英文總統提名為監察院副院長，成為監院副院長的人選「黑馬」，多位民進黨立委受訪時都以尚未正式被提名為由，婉拒評論；林淑芬表示，黃健庭當時為了護航財團和美麗灣飯店，藐視法律、罔顧程序，最後還被最高行政法院撤銷開發案，證明行政違法，這種人真有資格當副院長監察公務體系？

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民進黨立委林俊憲表示，監察院負責公務人員的操守，黃本身就有爭議，也牽扯到疑似弊案，這種人如何能擔任「公務人員的糾察隊」，他認為此則消息應為誤傳；同黨立委蔡易餘表示，對於黃健庭將擔任副院長的傳聞感到意外，但以黃過去政治歷練而言，感覺與監院較無關聯。

民進黨立委劉建國表示，從未獲得相關訊息，但他強調身為監察委員甚至正、副院長，而本身又是政治人物，應該要以更高道德標準來看待。

針對黃健庭為國民黨籍，民進黨立委何志偉強調「人才不分顏色」，且黃過去曾是五星級縣長，可見評價很高，而過去的爭議或許其時空背景、若黃健庭願意也可以說明清楚會更好。

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