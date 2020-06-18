余筱菁遭停權 綠黨、時力及民進黨聲援：議會多數霸凌

聲援綠黨新竹縣議員余筱菁（右3）時代力量、綠黨以及民進黨在新竹縣市的議員們紛紛站出來。（記者黃美珠攝）

2020-06-18 18:24:55

〔記者黃美珠／竹縣報導〕綠黨、民進黨以及時代力量在新竹縣市的多名議員今天下午由民進黨前發言人鄭朝方等陪同，一起在新竹縣議會大門口以「KMT威權再臨 議會多數霸凌」為名，聲援綠黨被新竹縣議會停權的議員余筱菁，抗議以國民黨為主的縣議會，以多數霸凌人少的小黨，他們共同譴責縣議會已嚴重限制人民的言論自由。

余筱菁強調，只有一票票支持她的鄉親才有權停她的權，她8月10日仍會正常到議會，參加臨時會，另方面也會循法律途徑打臉議會的停權懲戒。

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余筱菁是由同黨市議員劉崇顯、時力縣議員連郁婷、民進黨縣議員張珈源、民進黨中央前發言人鄭朝方及民進黨新竹縣黨部執行長高定邦等人陪同，一起召開了3黨聯合記者會，會後這些陪同者或送出擁抱，或伸出雙手送暖給余筱菁。

她說，4月24日趁著縣議會程序委員會到場抗議反焚化爐的民眾並非她「揪」的，她是因座位面對窗戶，現場防疫需要而門窗洞開，她才發現窗外有鄉親高舉抗議的標語。

她說，每個議員都有自己服務選民的方式，她的方式就是公開政府本來就該公開的資訊。現在議會以她透過臉書公開了前述程序委員會的現場實況，羅織她有損議會名譽的罪名而懲處她，她未來會繼續秉持同樣的信念為鄉親努力。

余筱菁說，程序委員會的職責在審查哪些案子要進大會，它本來就應該公開給民眾知道，「沒有直播就很糟糕了」。

新竹縣議會秘書長劉添豪說，不管是立院或各縣市議會都有程序委員會，法律雖無明定程序委員會的內容應公開與否，但慣例都不對外公開，儘管如此，民眾還是可以透過大會了解議員們如何監督行政機關。

國民黨新竹縣議員陳栢維說，程序委員會的內容不是不可以公開，是因其權責在討論哪些案件要進入大會審議，在沒有結果前公開沒有實質意義。就算要公開，必須先經過大會主席的同意才行，這是一種民主社會最基本的尊重。

陳栢維說，身為紀律委員會之一，他們懲戒余筱菁的是：她在程序委員會上運用一些小手段干擾會議，口口聲聲說自己代表民意，卻不尊重議會其他跟她一樣也經由一票票選出、同樣有民意基礎的其他議員們。這跟大黨小黨、或她跟誰有私人糾紛等無關。

如今余筱菁再誤導社會大眾，讓鄉親質疑同經選戰洗禮的議員間有何權利懲處另名議員，但陳栢維要提醒大家，紀律委員會是所有議會議員同意選出，在必要時維持議會秩序的一群人，自然有權利對違反議會紀律的議員做出懲戒。

不過，連郁婷也直言，民主社會不應該再有某人做出一些政治評論就被政治迫害的現象。縣議會紀律委員會關於縣議員不得做出有毀議會名譽的規定，除明顯有違憲法保障的言論自由，以一個議會自訂的辦法限縮議員職權更有違法的疑慮。

而新竹縣議會是全台最多政黨同時林立的議會，這次事件顯然會讓所有小黨以及無黨籍議員害怕，萬一違反特定政黨的意志，那麼只要經3人提案、7人連署，再透過多數表決過關，就會被停止做為議員的職權，這已形同具有罷免的效果，實在不應該。

民進黨中央前任發言人鄭朝方（右2）等聲援者或用懷抱或用雙手給被停權的綠黨新竹縣議員余筱菁（右）溫暖。（記者黃美珠攝）

民進黨中央前任發言人鄭朝方（右2）等聲援者或用懷抱或用雙手給被停權的綠黨新竹縣議員余筱菁（右）溫暖。（記者黃美珠攝）

綠黨新竹縣議員余筱菁（右）說，她8月10日依舊會如常踏入新竹縣議會參加臨時會的會議，至於縣議會的停權懲戒，她會循法律途徑「打臉」以國民黨為多數的新竹縣議會。（記者黃美珠攝）

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