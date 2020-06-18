採購路燈竟收25萬元回扣 花蓮卓溪鄉長撤職停用3年

公懲會判蘇正清撤職停用3年。（記者吳政峰攝）

2020-06-18 17:29:01

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮縣卓溪鄉前鄉長蘇正清擔任鄉長期間，辦理LED路燈、滅火器、手電筒等採購案，收受廠商回扣25萬5000元，科長沈肇祥與胡英明，則分別收受3萬元及6萬2000元，3人分被依貪污罪判刑，公懲會日前再判蘇正清撤職並停任公務員3年、沈肇祥與胡英明則被判撤職停用2年。

監察院彈劾指出，蘇正清與負責採購業務的課長沈肇祥及課長胡英明，利用花蓮縣政府編列的縣議員建議款辦理該公所LED路燈、滅火器及手電筒等採購案之機會，收受廠商回扣，胡英明並接受宴飲招待。蘇正清經法院認定其貪污事證明確，並判決有罪確定在案；沈肇祥及胡英明亦均坦承收受賄賂。

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監察院表示，蘇、沈、胡等3人，分別藉由辦理卓溪鄉公所100年度防災應變設備工程採購案（共採購滅火器26支及手電筒21支）及卓溪鄉公所101年度LED路燈採購案（分別採購41盞、34盞及40盞LED路燈）的機會，向廠商收取回扣，其中蘇正清貪了25萬5千元、沈肇祥為3萬元、胡英明6萬2千元。監察院以13：0票數，全數通過彈劾，移送公懲會審理。

公懲會認為，三人行為均違反公務員服務法第規定「公務員應恪守誓言，忠心努力，依法律、命令所定，執行其職務」、「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩……等足以損失名譽之行為」、「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會加損害於人｣、「公務員不得享受其他不正利益」及公務員廉政倫理規範第「公務員不得假借職務上之權力、方法、機會圖本人或第三人不正之利益」、「公務員不得與其職務有利害關係之相關人員為不當接觸」。

公懲會指出，3人行為嚴重影響政府信譽，侵害人民對公務員的信賴，故判撤職懲戒。

而監委從本案發現，政府共同供應契約竟然成為公務員貪污的巧門，且在民意代表、廠商及掮客已先扣取過半價金作為賄款之後，公務員猶能取得採購款約0.57％至0.8％的賄賂，標案竟然也能決標等情，顯示政府共同供應契約有缺失，已促請行政院公共工程委員會改進，減少弊端。

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