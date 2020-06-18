幻象戰機失事案 監院糾正空軍司令部 失事原因曝光

空軍一架幻象2000戰機在2017年11月7日實施「夜間空戰戰術」課目，在彭佳嶼以北58浬失聯，飛行員墜海失事，監察院今天通過監委包宗和、李月德、方萬富提提案，糾正空軍司令部。（記者鍾麗華攝）

2020-06-18 14:41:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕空軍一架幻象2000戰機在2017年11月7日實施「夜間空戰戰術」課目，在彭佳嶼以北58浬失聯，飛行員墜海失事，監察院今天通過監委包宗和、李月德、方萬富提提案，糾正空軍司令部。

糾正案文首度將失事原因曝光。根據調查，空軍幻象2000-5型機1批4架，於「夜間空戰戰術」課目中，2號機因大氣資料計算器（ADC）失效，以小隊波道向長機報告「K.I.O，ADC失效」，惟長機僅通知戰管任務取消（K.I.O），未一併將ADC失效轉告戰管，且未派機隨伴，立即提示緊急處置操作程序，隨時瞭解故障機狀況，致戰管於不知2號機ADC失效、自動駕駛（AP）解除造成其機身向右急轉情況下，見其即將超出空域而連續兩度命其HARD TURN（急轉彎），顯有違失。

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調查報告指出，殉職飛行員何子雨2015年8月16日幻象換裝完訓，依訓練流程，本應依序完成相目等級之精練訓練，惟其2016年5月起因右膝十字韌帶受傷停飛約8個月，致迄2017年11月7日失事止，仍未完成課目的訓練。

監委表示，訓練進度落後情形，於其2017年1月13日（復飛前5日）「家庭訪視作業紀錄表」清楚揭示飛行訓練「超出個人技術或體力負荷」，惟空軍第二聯隊航醫未呈報此狀況，致部隊未能予以適切輔導，顯有嚴重違失。

監委指出，戰鬥機（如F-5E/F、IDF、M2000-5、F-16A/B）空勤人員應實施第五型艙航航空生理複訓，國軍航空醫務教範訂有明文，惟本案殉職飛行員何子雨2103年8月即接受F-5E/F換裝訓練，其航空生理訓練複訓（第五型艙航），卻遲至2017年1月始完訓，顯見空軍未能積極控管所屬航空生理複訓，核有疏失。

另調查報告指出，國軍航空醫學教範原規定BMI大於28者不符空勤體格標準，惟2015年修訂時，考量新一代戰機較重視重量訓練，以BMI無法清楚顯示飛行員之肌力強度，改以量測體脂肪率替代。

新頒行的「國軍航空醫學教範」規定量測體脂肪率為肥胖者（男性大於25％）不及格，卻又同時附註超過者部隊航醫必須追蹤，與所稱「不及格」前後矛盾，以空軍第二聯隊為例，2017年度95名空勤體格檢查表中，有32名（33.7％）空勤人員體脂肪率超過25％。

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