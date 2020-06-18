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曹桓榮今領表參選高市長補選 李雅靜︰沒有所謂的韓家軍

前市長韓國瑜市府團隊的前民政局長曹桓榮今領表參選，外界視為韓家軍參選，國民黨議員李雅靜表示，沒有所謂的韓家軍，大家都是在幫高雄做事。（記者陳文嬋攝）

前市長韓國瑜市府團隊的前民政局長曹桓榮今領表參選，外界視為韓家軍參選，國民黨議員李雅靜表示，沒有所謂的韓家軍，大家都是在幫高雄做事。（記者陳文嬋攝）

2020-06-18 13:49:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前市長韓國瑜市府團隊的前民政局長曹桓榮今領表參選，被外界視為韓家軍參選，國民黨議員李雅靜表示，沒有所謂的韓家軍，大家都是在幫高雄做事。

國民黨通過高雄市長補選徵召辦法，高市議員李雅靜今在議員及多名各行各業市民代表陪同下，一起站出來向黨中央喊話，呼籲黨中央徵召真正的高雄人參選高雄市長。李雅靜表示，國民黨人才濟濟，她尊重黨中央的決定，也會去選委會領表參選，強調會全力以赴，想讓高雄變得更好，讓韓市府團隊這一年多打下的基礎，不管是招商引資的政策，路平、燈亮、水溝通，能夠繼續延續下去。

至於外界視曹桓榮為韓家軍參選，是否對她構成參選威脅?李雅靜表示，沒有所謂的韓家軍，大家都在幫高雄做事。

針對黨中央原本要找政治素人，李雅靜表示，她也是政治素人，雖然她已擔任3屆議員，有誰能了解她一步一腳印走得多麼辛苦，一天當好幾天在用，完全沒有政治奧援，從第一屆議員選舉到現在。

李雅靜指出，高雄人要在地出生成長的人來帶領高雄市，才能讓高雄人更好，她呼籲黨中央讓真正的高雄人參選市長，而不管最後結果誰出線，就算人選不是她，她也會全力輔選。

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