「朱立倫倡議」網站上線 盼打造藍軍大智庫

前國民黨主席朱立倫在臉書發布「朱立倫倡議」（Chu's Initiative）網站，有意將「朱立倫倡議」匯集成藍軍大智庫。（資料照，朱立倫辦公室提供）

2020-06-18 11:26:51

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席朱立倫今天在臉書發布「朱立倫倡議」（Chu's Initiative）網站，並有意將「朱立倫倡議」匯集成「藍軍大智庫」，他在倡議序言中表示，今天除了追念過去已故前總統蔣經國的典型，更該捲起袖子用實際的行動來追隨，他決定在傾聽許多民間好朋友的聲音後，將這些智慧匯集成一份倡議，打造一個讓台灣未來更靠近「良好治理」與解決世代需求的大平台。

朱立倫幕僚凌濤昨日指出，朱立倫此舉是表達對國民黨改革的關心與憂心，「朱立倫倡議」網站將匯集成「藍軍大智庫」，第一步劃定經濟民生、香港立場，未來陸續上線青年、進步議題等議題規劃，共同參與國民黨的改造。

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朱立倫表示，現在的他沒有任何職務，從被外界拿來與別人比較的「正常倫」、「邊緣倫」，真正做回「朱立倫」，多了許多時間，可以好好深入參與和完整傾聽這個社會的呼吸。

他指出，國家認同的混亂、世代的對立、政府體制的扭曲、經濟發展的不平衡、年輕人不敢再高唱「我的未來不是夢」，還有緊繃的區域局勢...，這一切的問題，都需要一群志同道合的人共同發願、思考、耕耘與實踐，去年他發起「藍軍大智庫」的倡議，希望讓台灣民眾在政治中看到的不要再是口水，而是具體可行的好政策，智庫的概念也不再只是學者專家、部會官員，拋開這些框架，走入基層才會發現，真正了解台灣問題的人都在與土地共同呼吸。

提到走訪各地接觸的心得，朱立倫說，這些人用一生的堅持向他展現了從日常中提煉而出的人生智慧，與促進「良好治理」的可能。

有關國民黨的改革，朱立倫說，在時代改變以後，已經不僅是關乎於自身的蛻變，更是一場能否跟上台灣社會發展變遷的馬拉松式長跑，面對變局、困局仍然勇敢地努力進前，「永遠和民眾在一起」，民眾才會願意再次支持，而有很多人說國民黨缺乏中心思想、沒有路線論述，這些都是艱難的工程，不如簡單點想，誰是國民黨人從政的典範、也最受到台灣民眾的認同與喜愛？他又是怎麼做的？答案其實相當明顯。

朱接著說，蔣經國一生堅持民主自由的信念，捍衛中華民國，親美反共是最基本的對外方針，對內培育了大量優秀年輕人材為國所用，奠定台灣經濟奇蹟的基礎，蔣經國的清廉、勤政、愛民更是至今不分黨派對他的最高評價。

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