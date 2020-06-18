北市都更中心領14個月績效獎金高官人還在 徐弘庭酸柯文哲「昏君」

台北市議員徐弘庭（左）、市議員王鴻薇上午舉行記者會，指市府所轄的都更中心洪姓副執行長，年領14個月績效獎金。（記者郭安家攝）

2020-06-18 11:41:29

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市議員徐弘庭上週6月11日於議會爆料，台北市都更中心洪姓副執行長，績效獎金破表領14個月超過4.4個月標準，中心監察人竟是政風處長沈鳳樑，疑有貪汙弊案；議會直播當下，台北市長柯文哲說「人跑了」，允諾由廉政透明委員會調查，但徐弘庭今開者會批謊話連篇！人還坐領乾薪，而廉政會調查零進度。

徐弘庭指，柯文哲上週說人跑了，都發局這週卻回覆他，洪5月17日提辭呈，6月3日都更中心執行長、都發局長黃景茂批准，但到昨天為止人還在都更中心，不只沒跑，還坐領乾薪等交接；為什麼柯文哲有人跑了的錯覺，迄今政風處也對此事一無所悉，北市府唯一進度是「正透過都更中心監察人了解中」，7天過去一點進度都沒有。

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出席記者會的國民黨台北市議員王鴻薇指，洪過去2次出國考察，2018年10月20日至31日考察美國行程為例，含洪2人花了27.26萬元，平均每人費用13.63萬元；2019年8月29日至9月7日，洪在內7人花了68.65萬元，平均每人花費9.8萬元。她說，洪出國考察的報告厚度，不足中心其他人員考察報告厚厚一疊，洪的報告滿滿4分之3篇幅以照片塘塞。

徐弘庭說，扯的是，洪還帶妻小出國考察，目前無法確認有無挪用公款，但洪出現的地方，經費都會暴增。

徐弘庭說，「請問自豪管理的柯文哲，是被矇在鼓裡的笨蛋，還是明明清楚狀況，在質詢台上欺騙議會的壞蛋」？王鴻薇也說，現在只有兩種狀況，柯文哲和身兼都更中心董事長的副市長彭振聲在包庇洪，拖到現在洪仍在交接，或柯根本是被蒙蔽的昏君，忙於民眾黨黨務，無心市政。徐說，若柯主導此事，請柯告訴社會大眾，柯真面目就是包庇屬下的壞蛋市長。

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