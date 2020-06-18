藍營︰蔡英文應說明林錦昌、李厚慶是否為「幫推」、「投石」門神

藍營要求蔡英文說明林錦昌、李厚慶是否為「幫推」、「投石」的門神。（記者施曉光攝）

2020-06-18 10:43:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開「幫推、投石 瓜田李下？蔡英文踹共！」記者會，質疑「幫推」、「投石」2間公司4年來標到政府標案高達8000多萬，而幕後主導疑為中華文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶2位綠營文宣要角，涉及自肥，文傳會主委王育敏要求身為文化總會會長的蔡英文總統出面說清楚，是否知道林錦昌、李厚慶與這2家公司有複雜關係？2人是否為「幫推」、「投石」的門神？

王育敏指出，「幫推」、「投石」2家公司近年標到許多總統府案子，包括今年度「第15任總統及副總統就職相關活動主視覺設計委託專業服務案」及「第15任總統及副總統就職典禮伴手禮」2件標案，2案決標金額共計136萬，蔡英文是否知道下屬開公司在府內拿標案？蔡英文有絕對的義務與責任對外清楚說明。

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此外，王育敏強調，在蔡英文執政近4年間，「幫推」、「投石」2公司就拿下政府標案8000多萬，單是最近1年，108年下半年至109上半年，這2家公司就拿下3000多萬公家預算，標案涵蓋總統府、勞動部、外交部、衛福部等中央單位以及台北市、桃園市等地方政府單位，中央與地方通吃，可謂神通廣大，她並質疑媒體報導的利益關係錯綜複雜，層層都指向蔡英文領導下的「分贓體系」。

國民黨台北市議員李明賢也質疑，雖然林錦昌、李厚慶沒有在「幫推」、「投石」2間公司掛名任何職務，可是根據媒體報導，大家都知道這2家公司就是他們弄的，因此雖然林、李沒有掛職務，文化總會與「幫推」、「投石」可能就是「一套人馬、三塊招牌」，這已是政壇公開秘密，而且從台灣頭標到台灣尾，在各縣市包山包海、包透透。

李明賢指出，2家公司涉及台北市政府的數個標案共計1300多萬元，他要求台北市長柯文哲要把這些標案說清楚，他並爆料，李厚慶還曾經是台北市政府標案的評審委員，「自己的標案自己審」，而且他已經向台北市政府查證，2家公司的標案送審資料中，服務建議書還提及過去的「戰績」包括文化總會的案子，難道文化總會也可以被當成「戰績」？

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