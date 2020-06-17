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愛奇藝與騰訊上架有線電視機上盒 陸委會：違法

愛奇藝與騰訊WeTV違法落地，政府多次警告將召開跨部會處理，不過，業者根本沒在怕，不僅持續與多家信用卡業者促銷宣傳，甚至已上架到有線電視機上盒，對此，陸委會表示，相關行為已違反「兩岸條例」，主管機關已蒐集其違法事證進行查處。（資料照）

愛奇藝與騰訊WeTV違法落地，政府多次警告將召開跨部會處理，不過，業者根本沒在怕，不僅持續與多家信用卡業者促銷宣傳，甚至已上架到有線電視機上盒，對此，陸委會表示，相關行為已違反「兩岸條例」，主管機關已蒐集其違法事證進行查處。（資料照）

2020-06-17 20:53:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕我並未開放中國的OTT TV（網路影音串流平台）產業投資，愛奇藝與騰訊WeTV違法落地，政府多次警告將召開跨部會處理，不過，業者根本沒在怕，仍積極在台搶市，不僅持續與多家信用卡業者促銷宣傳，甚至已上架到有線電視機上盒，對此，陸委會表示，相關行為已違反「兩岸條例」，主管機關已蒐集其違法事證進行查處。

陸委會指出，OTT TV非屬陸資來台投資的許可項目，又依兩岸條例第34條規定，中國大陸OTT TV屬未經兩岸條例許可的中國大陸物品、勞務、服務或其他事項，亦不得在台從事廣告活動。

陸委會說，有關中國大陸OTT TV在台進行違法廣告活動，通傳會已邀集相關機關於5月15日召開會議，就相關違法行為態樣、罰則及所涉裁處程序進行討論，通傳會並已先請地方政府配合下架相關違法廣告，及請與會公協會，明確告知所屬會員前開兩岸條例規範，以利日後廣告主及廣告商刊登廣告時有所依循。

陸委會解釋，奇藝及騰訊WeTV未經我政府許可來台投資，現卻透過與我多家銀行合作，在台刊登信用卡促銷廣告，已涉及違反兩岸條例第34條，可處以新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。陸委會\已洽請主管機關國家通訊傳播委員會儘速查處。

陸委會再次強調，愛奇藝及騰訊WeTV擅自在台與有線電視業者合作上架播出，或刊登業務廣告等業務行為均涉及違反「兩岸條例」相關規定，相關主管機關已蒐集其違法事證進行查處中，呼籲相關業者勿與陸方OTT TV業者合作，或協助其在臺從事業務行為，以免受罰。

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