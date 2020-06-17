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楊明州隨便做都很棒？葉元之語出驚人：對比是韓國瑜

葉元之（見圖）指出，國民黨內對於高雄市長補選有興趣的人士多達10幾位。（資料照）

葉元之（見圖）指出，國民黨內對於高雄市長補選有興趣的人士多達10幾位。（資料照）

2020-06-17 21:20:58

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄市長韓國瑜解職後，由歷任副市長、秘書長的市府參事楊明州出任代理市長，就任後受到各界好評，被譽為終於讓市政重回軌道；不過國民黨新北市議員葉元之認為，楊明州「隨便做」滿意度都會很高，「因為他的對比是韓國瑜」。

葉元之在《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」指出，國民黨內有興趣投入高雄市長補選的多達10幾人，「其實滿多的，人才濟濟，要幫黨打這一仗。」葉元之話鋒一轉，說出：「其實楊明州『隨便做』人家都會覺得滿意度很高，因為他的對比是韓國瑜。」

葉元之此話一出震驚在座所有來賓，他趕忙解釋3次：「因為他（韓）被黑得很嚴重。」葉元之認為，因此「討厭韓國瑜的人，楊明州隨便幹什麼，大家都覺得他棒棒。」他還說，楊明州任用的代理局長都是從副局長升上來，副局長本就是在韓市府團隊，「你說市長很爛，其他人很棒？也沒這種事情。」

葉元之說，「楊明州會拔擢那些副局長，代表過去的市府做得也還不錯，否則他就會把這批人整個換掉」，而楊明州的任期只有2個月，「大家就理性看待，那因為大家不喜歡韓國瑜，所以他（楊明州）隨便做什麼，大家就會覺得好棒好棒。」

葉元之（見圖）認為，因為楊明州的對比是韓國瑜，所以不管做什麼，滿意度都會很高。（圖取自三立新聞台）

葉元之（見圖）認為，因為楊明州的對比是韓國瑜，所以不管做什麼，滿意度都會很高。（圖取自三立新聞台）

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