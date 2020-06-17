高市長補選仍無人選 民眾黨：盼國民黨早點確定

民眾黨秘書長謝立功在黨政協調會報後出面受訪，說明高雄市長補選討論情形。（記者陳昀攝）

2020-06-17 14:48:07

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長8月15日補選，本月20至24日受理參選人登記，面對期限將至，民眾黨今午召開黨政協調會報仍無具體人選，秘書長謝立功會後受訪表示，不在此時貿然決定，也不排斥任何可能，希望促成「非執政黨大團結」，盼國民黨早點確定人選他們好做評估，否則讓民進黨參選人陳其邁自己參選，也是選項之一。

民眾黨主席柯文哲會後離去前被問及高雄市長補選人選，柯文哲回應，已經討論過，「等下你們去問謝立功」。

請繼續往下閱讀...

謝立功說明，今天充分討論後，發現很多變數需要深入評估，一方面徵詢適當人選，一方面也有推薦人和有意願的人選，這次時間壓縮非常緊，距離登記還有幾天時間，此時不需貿然做決定，還有時間思考、審慎評估。

被問到和其他陣營合作？白藍合作的可能性？謝立功回答，適當的人都可以評估，國民黨當然也是合作對象之一，希望國民黨早點確定到底要提出什麼人選，「這樣我們也好做評估」。

對於有無可能同額競選、讓陳其邁自己選？謝立功說，這是未來選項之一，其他政黨可能也都在評估，還需要等個幾天，反正24日以前都有可能，最後一刻也可以去登記。

在人選部分，謝立功說，請容許他們先保密，當然有些人選正在思考中，不排斥任何可能，如果跟其他黨合作，當然希望用「非執政黨大團結」的概念。被追問親民黨吳益政適合嗎、可能不派人或不合作嗎？他都回應，不排除任何可能。

民眾黨主席柯文哲會後不受訪，叫媒體詢問謝立功結論。（記者陳昀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法