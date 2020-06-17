高市長補選仍無人選 民眾黨：盼國民黨早點確定
〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長8月15日補選，本月20至24日受理參選人登記，面對期限將至，民眾黨今午召開黨政協調會報仍無具體人選，秘書長謝立功會後受訪表示，不在此時貿然決定，也不排斥任何可能，希望促成「非執政黨大團結」，盼國民黨早點確定人選他們好做評估，否則讓民進黨參選人陳其邁自己參選，也是選項之一。
民眾黨主席柯文哲會後離去前被問及高雄市長補選人選，柯文哲回應，已經討論過，「等下你們去問謝立功」。
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謝立功說明，今天充分討論後，發現很多變數需要深入評估，一方面徵詢適當人選，一方面也有推薦人和有意願的人選，這次時間壓縮非常緊，距離登記還有幾天時間，此時不需貿然做決定，還有時間思考、審慎評估。
被問到和其他陣營合作？白藍合作的可能性？謝立功回答，適當的人都可以評估，國民黨當然也是合作對象之一，希望國民黨早點確定到底要提出什麼人選，「這樣我們也好做評估」。
對於有無可能同額競選、讓陳其邁自己選？謝立功說，這是未來選項之一，其他政黨可能也都在評估，還需要等個幾天，反正24日以前都有可能，最後一刻也可以去登記。
在人選部分，謝立功說，請容許他們先保密，當然有些人選正在思考中，不排斥任何可能，如果跟其他黨合作，當然希望用「非執政黨大團結」的概念。被追問親民黨吳益政適合嗎、可能不派人或不合作嗎？他都回應，不排除任何可能。