制定花蓮動物保護自治條例 議員批6年無下文

花蓮縣流浪犬問題備受關注，知名七星潭常有浪浪群聚。（花蓮縣議員張美慧提供）

2020-06-17 12:24:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣流浪犬問題備受關注，縣議員李正文、張美慧接連在質詢時提出相關議題討論，針對動保議題，花蓮縣自2014年提出動物保護自治條例草案後，迄今已過6年均無下文。縣議員張美慧今質詢，花蓮是東台灣唯一沒有訂定動保自治條例縣市，自去年催促後都不見進度，縣府竟回應「中央動保法規已足夠」，挨批消極。

花蓮議員李正文、張美慧等人，近日均對流浪犬議題提出質詢，批縣府擬訂相關動保配套太被動。張美慧今追問寵物運動公園、動物保護自治條例進度，指出宜蘭、台東均有動物保護自治條例，花蓮也需因地制宜訂定專屬動保自治條例，但自上次定期會提出後，至今過了7個月都沒後續。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處長羅文龍答詢，2014年12月動植物防疫所曾對自治條例擬定草案並預告，過程中，剛好中央在2015年2月4日實施新動保法規，經考量，認為依母法實施就已足夠。

張美慧批，花蓮流浪犬追咬、攻擊事件頻傳，縣府更應擬定專屬花蓮自治條例，積極有效處置，而非消極依賴母法，針對七星潭等攻擊性流浪犬出沒地點，也要設置動保志工據點，並考量將犬隻帶回進行社會化訓練。

羅文龍說，相關法規會再責請動植物防疫所協調，制定有關花蓮的自治條例，關於捕犬因屬專業項目，也會一併規劃討論。

針對寵物運動公園部分，建設處長鄧子榆答詢，美崙溪高灘地上的寵物公園，經參考其他寵物公園後目前已完成設計規劃，準備上網公告招標，將設置大、小犬分區，入口處也採2道式，除有寵物設施，也提供簡易清洗設備，若在1個月內決標，最快今年底就有機會完工。

花蓮七星潭聚集流浪犬，曾傳追咬、攻擊遊客事件。（花蓮縣議員張美慧提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法