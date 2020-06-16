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燈節夾克捐民眾黨？商圈理事長：接到來電說「想要」

蔡壁如曾在立院受訪時穿著這件飛行夾克，就是西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫送給民眾黨的台北燈節夾克。（圖：苗博雅提供）

蔡壁如曾在立院受訪時穿著這件飛行夾克，就是西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫送給民眾黨的台北燈節夾克。（圖：苗博雅提供）

2020-06-16 21:35:00

〔記者楊心慧、陳昀／台北報導〕台北市議員苗博雅爆料，市府官員、民眾黨立委及黨工常穿的飛行夾克是2020台北燈節民間贊助品，質疑「市庫通黨庫」；民眾黨發言人陳宥丞解釋，這是燈節主辦場地、西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫「感念蔡壁如（民眾黨立委）對商圈貢獻」所以捐衣，但蔡壁如今受訪竟稱不知道這件事、不清楚30件外套要給誰。記者向劉家鑫查證，他說接到民眾黨的人致電，說想要飛行衣，他才會捐這30件飛行夾克。

被問及30件夾克被質疑超過政治獻金法規範，蔡壁如表示，這件事她還真不知道，當初有送一件到她辦公室，希望燈節到了可以出席幫忙宣傳，「我所收到的訊息就是這樣」；至於是誰決定夾克要發給誰？她竟說「不清楚」。

劉家鑫受訪表示，民眾黨有人致電和他說：「飛行夾克很漂亮，若是正牌的在國外買一件可能要上萬，他們很多人很喜歡，理事長能不能幫忙弄到？」他反問：「你們沒有嗎？」對方回「搶不到」，所以他才會想說，過去蔡壁如對商圈有很大的貢獻，因此他捐出30件。

劉家鑫說：「本來想要用協會的名義捐，但『那個人』說不行，因為協會是社團法人不能贊助他們，所以我就想說沒關係，小錢我就自己出。」詢問「那個人」是誰，劉家鑫卻說，其實他也不知道。

苗博雅表示，從這些脈絡看起來，是民眾黨有人去要飛行夾克，劉家鑫看蔡壁如的面子捐出，這樣到底有沒有問題，交給人民判斷。

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