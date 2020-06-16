燈節夾克捐民眾黨？商圈理事長：接到來電說「想要」
〔記者楊心慧、陳昀／台北報導〕台北市議員苗博雅爆料，市府官員、民眾黨立委及黨工常穿的飛行夾克是2020台北燈節民間贊助品，質疑「市庫通黨庫」；民眾黨發言人陳宥丞解釋，這是燈節主辦場地、西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫「感念蔡壁如（民眾黨立委）對商圈貢獻」所以捐衣，但蔡壁如今受訪竟稱不知道這件事、不清楚30件外套要給誰。記者向劉家鑫查證，他說接到民眾黨的人致電，說想要飛行衣，他才會捐這30件飛行夾克。
被問及30件夾克被質疑超過政治獻金法規範，蔡壁如表示，這件事她還真不知道，當初有送一件到她辦公室，希望燈節到了可以出席幫忙宣傳，「我所收到的訊息就是這樣」；至於是誰決定夾克要發給誰？她竟說「不清楚」。
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劉家鑫受訪表示，民眾黨有人致電和他說：「飛行夾克很漂亮，若是正牌的在國外買一件可能要上萬，他們很多人很喜歡，理事長能不能幫忙弄到？」他反問：「你們沒有嗎？」對方回「搶不到」，所以他才會想說，過去蔡壁如對商圈有很大的貢獻，因此他捐出30件。
劉家鑫說：「本來想要用協會的名義捐，但『那個人』說不行，因為協會是社團法人不能贊助他們，所以我就想說沒關係，小錢我就自己出。」詢問「那個人」是誰，劉家鑫卻說，其實他也不知道。
苗博雅表示，從這些脈絡看起來，是民眾黨有人去要飛行夾克，劉家鑫看蔡壁如的面子捐出，這樣到底有沒有問題，交給人民判斷。