武嚇？中共官媒PO八二三砲戰影片：金門將面臨怎樣的命運

中共官媒《央視》下午在臉書放上八二三砲戰影片，邀觀眾每天下午4點一起重溫「國家記憶」。（圖擷取自CCTV 臉書）

2020-06-16 21:23:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年對我國動作頻頻，光是今年就多次派軍機繞台挑釁，今天（16日）再度侵擾我西南方空域，我國空軍也證實，一架中國殲10戰機今天上午短暫進入台灣西南空域。不只如此，中國官媒央視臉書更在今天下午放上1958年發生的八二三砲戰影片，稱「入閩作戰拉開序幕，金門將面臨怎樣的命運？」拿過往戰事武嚇台灣意味濃厚。

根據本報報導，我國空軍司令部今天下午證實一架中國殲10戰機在上午進入台灣西南空域，國軍除了廣告警，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處，但軍方也強調，空軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。

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不只是比蒼蠅還煩的軍機挑釁，中共官媒《央視》下午在臉書放上八二三砲戰影片，回憶起在1949年初夏，人民解放軍解放上海的戰鬥進入尾聲，前中國國家主席毛澤東起草了《向全國進軍的部署》，對入閩作戰提出了要求，「隨著解放軍入閩作戰的序幕拉開，東南沿海風雲突變；國民黨方面也按照蔣介石的要求，對東南沿海的佈防做了嚴密的部署。」雖是回憶往事，但似乎也是在「警告」：「福建金門將面臨怎樣的命運呢？」央視還表示在每天下午4點，邀觀眾「一起重溫《國家記憶》！」

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